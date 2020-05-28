 Польща підвищила ціни на транзит російського газу з 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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Новини

Польща підвищила ціни на транзит російського газу з 2021 року

Тариф на транзит газу газогоном Ямал - Європа в 2021 році збільшиться на 16,5 відсотка. Про це повідомило Управління з регулювання енергетики Польщі.

Газопровід у Польщі

Газопровід у Польщі

Влада Польщі затвердила новий тариф на транзит російського газу газогоном Ямал - Європа, частина з якого проходить через територію цієї країни.

"Введення тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги з транспортування газу на 16,5 відсотка щодо чинного тарифу", - повідомило в п'ятницю, 5 червня, Управління з регулювання енергетики (URE) Польщі.

Це рішення стосується власника польської ділянки газогону Ямал - Європа EuRoPol Gaz, яка є спільною компанією "Газпрому" і польського концерну PGNiG.

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Результат стратегічних інвестицій

Для оператора польської системи газопроводів Gaz-System передбачено підвищення тарифу на вхід газу в польську ГТС на 10-13 відсотків в залежності від виду палива.

Підвищення тарифів є результатом значних стратегічних інвестицій, які здійснює компанія Gaz-System, і які безпосередньо впливають на енергетичну безпеку Польщі, йдеться у заяві. Обидва тарифи затверджені на період з 1 січня по 31 грудня 2021 року.

Будівництво газопроводу Baltic Pipe

У травні Gaz-System отримав всі дозволи для прокладання газопроводу Baltic Pipe з Норвегії в Польщу. Варшава сподівається, що завдяки цьому трубопроводу вдасться знизити залежність від постачання російського газу.

Планується, що Baltic Pipe дозволить з 2022 року поставляти газ з Північного моря до Польщі і згодом - до країн Балтії. Крім того, трубопроводом зможуть транспортувати газ з Польщі (в тому числі поставлений в цю країну скраплений природний газ, СПГ) в Данію і Швецію.

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