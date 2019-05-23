 Польща почала отримувати нафту ″Дружбою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

Польща почала отримувати нафту "Дружбою"

Російська нафта знову надходить до Польщі трубопроводом "Дружба". Раніше поставки були призупинені через забруднення транспортованої з РФ нафти.

Нафтопровід Дружба у РФ

Нафтопровід "Дружба" у РФ

"Чиста" нафта з РФ трубопроводом "Дружба" стала надходити в Польщу. Про це у неділю, 9 червня, повідомили у  російській компанії "Транснефть", інформує "Інтерфакс". "Російська кондиційна нафта почала надходити в Польщу транзитом через Білорусь", - зазначив радник президента "Транснефті" Ігор Дьомін.

Транзит чистої російської нафти по трубопроводу "Дружба" в напрямку Польщі частково відновлений, підтвердили в білоруській компанії "Білнафтохім". Водночас там зазначили, що Білорусь повернула реверсом в Росію 450 тисяч тонн "брудної" нафти. "Станом на 9 червня, білоруський оператор магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" виконав ряд етапів дорожньої карти технічних заходів з витіснення нафти, що містить хлорорганіку, в двох нитках трубопроводу "Дружба" від Мозиря до кордону з Польщею", - йдеться в повідомленні "Білнафтохіму". Крім того, в концерні поінформували, що транзитне транспортування нафти в напрямку України здійснюється за графіком.

"Укртранснафта" відновила транзит "Дружбою" у травні

Infografik Karte Die Öl-Pipeline Druschba UK

Нагадаємо, білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ ввечері 19 квітня. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти діхлоретаном - токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" сталася 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з необхідністю європейських партнерів додаткового часу на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня.

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