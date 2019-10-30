 Польща оштрафувала французьку компанію через ″Північний потік-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2019

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Економіка

Польща оштрафувала французьку компанію через "Північний потік-2"

Французька компанія Engie Energy за свою відмову від співпраці з антимонопольним регулятором Польщі оштрафована на понад 40 мільйонів євро.

Будівництво газопроводу Північний потік-2 близьке до завершення

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" близьке до завершення

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував французьку компанію Engie Energy в рамках розслідування стосовно "Північного потоку-2" через "вперту на необґрунтовану відмову" надати інформацію, повідомляє агентство "Інтерфакс". Штраф складає 172 мільйони злотих (40,3 мільйона євро).

DW.COM

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Французька енергетична компанія Engie є партнером "Газпрому" в рамках проєкту "Північний потік-2". UOKiK у квітні 2018 року ініціював антимонопольне розслідування у зв'язку з  можливим порушенням законодавства про конкуренцію російським "Газпромом" та іноземними інвесторами під час реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2". На думку регулятора, могло мати місце "створення спільного підприємства без отримання попередньої згоди президента UOKiK". "Газпром" в червні 2018 направив на адресу UOKIK заперечення з приводу цього розслідування і клопотав про його припинення.

Раніше UOKiK виступив проти  формування консорціуму "Північний потік-2" з огляду на те, що угода може призвести до обмеження конкуренції та подальшого зміцнення позицій ПАТ "Газпром" у переговорах з його клієнтами у Польщі. В результаті через позицію Варшави іноземним партнерам і "Газпрому" не вдалося створити компанію-оператора для будівництва "Північного потоку-2", як у випадку з будівництвом "Північного потоку-1". В результаті газопровід будує стовідсоткова дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а європейські партнери фінансують проєкт як кредитори.

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