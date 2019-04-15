Польща оскаржила реформу авторського права в ЄС

Польща в п'ятницю, 24 травня, подала до Європейського суду скаргу щодо ухваленої в ЄС у квітні реформи авторського права. "Ми бачимо в її положеннях, які часто є не дуже чіткими, серйозну загрозу свободі слова, особливо свободі слова в інтернеті", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський.

На його думку, результатом запровадження цієї реформи може стати "встановлення правил, схожих на превентивну цензуру". Польща була однією з шести країн-членів ЄС, які не підтримали реформу.

Нагадаємо, що нові правила, які були запропоновані Єврокомісією ще у 2016 році, передбачають розширення прав музичних виконавців, новинних ресурсів та традиційних ЗМІ у протистоянні з інтернет-гігантами, такими як Facebook, Microsoft чи Google. Унаслідок реформи такі платформи, як Google, будуть зобов'язані видаляти контент, якщо його власники не дали дозволу на його використання. Виняток становитимуть фірми, які існують менше трьох років, чий річний оборот становить менше 10 мільйонів євро та чия кількість користувачів не перевищує п'яти мільйонів на місяць.

Найбільші суперечки викликали дві новації: те, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або навіть сплачувати ЗМІ за демонстрацію їхніх новин користувачам, а також норма, згідно з якою на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення авторських прав на їхніх платформах.