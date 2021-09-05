Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть в ЄС

Прикордонна служба Польщі оцінює число мігрантів з кризових регіонів, які перебувають у Білорусі та прагнуть потрапити в ЄС, в понад 10 тисяч осіб. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомив керівник Прикордонної служби Польщі генерал Томаш Прага, передає "Польське радіо". За словами очільника відомства, останнім часом фіксується збільшення числа спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону.

Приміром, 4 вересня, польські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону 215 особами, 5 вересня - ще 152, а в понеділок вранці - 59 осіб.

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За словами генерала, режим білоруського правителя Олександра Лукашенко привіз їх у країну, щоб після короткого перебування доставити на кордон Литви, Латвії та Польщі. Прага додав, що в злочинних схемах беруть участь міжнародні угруповання, які намагаються перекинути мігрантів з країн Азії та Африки в Західну Європу. Багато з мігрантів у розмові з прикордонниками вказували як кінцевий пункт маршруту Німеччину або Францію. "Багато хто говорить, що хотіли поїхати до брата, сестри або родичів і не знали, що у них на шляху ще лежить Польща (...) і є кордон", - сказав голова польського відомства.

Литва, Латвія і Польща звинувачують владу в Мінську в організованій доставці біженців до зовнішнього кордону ЄС. Всі три країни запровадили режим надзвичайного стану в районах на кордоні з Білоруссю. В кінці травня, після того, як західні країни посилили санкції проти Білорусі, Лукашенко оголосив, що Мінськ більше не буде перешкоджати проїзду мігрантів у ЄС.

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