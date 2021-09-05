 Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть в ЄС

Останнім часом спостерігається зростання кількості спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі. За даними польських прикордонників, потрапити в ЄС сподіваються понад 10 тисяч осіб.

Польські прикордонники і нелегальні мігранти на кордоні Польщі та Білорусі

Польські прикордонники і нелегальні мігранти на кордоні Польщі та Білорусі

Прикордонна служба Польщі оцінює число мігрантів з кризових регіонів, які перебувають у Білорусі та прагнуть потрапити в ЄС, в понад 10 тисяч осіб. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомив керівник Прикордонної служби Польщі генерал Томаш Прага, передає "Польське радіо". За словами очільника відомства, останнім часом фіксується збільшення числа спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону.

Приміром, 4 вересня, польські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону 215 особами, 5 вересня - ще 152, а в понеділок вранці - 59 осіб.

Читайте також: Польща збудує 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю

За словами генерала, режим білоруського правителя Олександра Лукашенко привіз їх у країну, щоб після короткого перебування доставити на кордон Литви, Латвії та Польщі. Прага додав, що в злочинних схемах беруть участь міжнародні угруповання, які намагаються перекинути мігрантів з країн Азії та Африки в Західну Європу. Багато з мігрантів у розмові з прикордонниками вказували як кінцевий пункт маршруту Німеччину або Францію. "Багато хто говорить, що хотіли поїхати до брата, сестри або родичів і не знали, що у них на шляху ще лежить Польща (...) і є кордон", - сказав голова польського відомства.

Литва, Латвія і Польща звинувачують владу в Мінську в організованій доставці біженців до зовнішнього кордону ЄС. Всі три країни запровадили режим надзвичайного стану в районах на кордоні з Білоруссю. В кінці травня, після того, як західні країни посилили санкції проти Білорусі, Лукашенко оголосив, що Мінськ більше не буде перешкоджати проїзду мігрантів у ЄС.

Читайте також: Польща укріплює кордон з Білоруссю через мігрантів

Дивитись відео 25:48

"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)

DW.COM

ЄС почав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти Лукашенка

У Євросоюзі однією з причин підготовки нового пакета санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка в Білорусі називають використання Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.  

У Польщі уряд ініціює надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Уряд Польщі пропонує президенту країни запровадити надзвичайний стан у прикордонному регіоні через велику кількість мігрантів на польсько-білоруському кордоні.  

Криза на кордоні з Білоруссю підштовхує ЄС до нової міграційної політики

Спровокована правителем Білорусі Олександро Лукашенком криза з нелегальними мігрантами може підштовхнути країни ЄС швидше виробити єдину політику щодо біженців, вважає заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас.  

Також за темою

Migrants stand behind a fence inside the newly built refugee camp in the Rudninkai military training ground, some 38km (23,6 miles) south from Vilnius, Lithuania, Wednesday, Aug. 4, 2021. The Red Cross warned Wednesday that Lithuania's decision to turn away immigrants attempting to cross in from neighboring Belarus does not comply with international law. Lithuania, a member of the European Union, has faced a surge of mostly Iraqi migrants in the past few months. Some 4,090 migrants, most of them from Iraq, have crossed this year from Belarus into Lithuania. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Криза на кордоні з Білоруссю підштовхує ЄС до нової міграційної політики 05.09.2021

Спровокована правителем Білорусі Олександро Лукашенком криза з нелегальними мігрантами може підштовхнути країни ЄС швидше виробити єдину політику щодо біженців, вважає заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

У Польщі запровадили надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 02.09.2021

Президент Польщі запровадив надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через велику кількість мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

У Польщі уряд ініціює надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 31.08.2021

Уряд Польщі пропонує президенту країни запровадити надзвичайний стан у прикордонному регіоні через велику кількість мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Реклама

Докладно

Марія Колесникова у суді в Мінську під час оголошення вироку

Вимагаємо звільнення! Реакція ЄС і ФРН на вироки у Мінську

ЄС і Німеччина засудили вироки, винесені в Мінську Марії Колесниковій і Максиму Знаку.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  