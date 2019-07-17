Польща купує у США 32 винищувачі F-35

Польща підписала контракт на купівлю у Сполучених Штатів 32 винищувачів F-35. Відповідну угоду у п'ятницю, 31 січня, підписав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. "Це важливий день для польських військово-повітряних сил, для безпеки поляків, а також безпеки в нашій частині Європи", - сказав перед церемонією підписання угоди президент Польщі Анджей Дуда, передає агенція dpa.

За даними польського міністерства оборони, вартість контракту становить близько 4,6 мільярда доларів (близько 4,2 мільярда євро). Ця сума була оголошена в плані щодо модернізації польської армії в 2017 році. У вересні 2019 року Конгрес США підтримав продаж Польщі 32 винищувачів F-35.

Передбачається, що один з винищувачів буде використано для навчання польських пілотів у США, а до 2026 року літаки будуть розміщені в Польщі, повідомила агенція PAP.

Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький наголосив, що досі Польща частково залежала від російських винищувачів. Однак тепер як "постійний та надійний" член Північноатлантичного альянсу країна має здійснити модернізацію ВПС. "Це означає, що тінь російського панування, якої ми 30 років тому позбулися в цій частині Європи, відходить ще далі від Польщі", - наголосив він.

В лютому 2019 року США та Польща підписали угоду про закупівлю 20 американських високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS вартістю 365 мільйонів євро. А в березні 2018 року Варшава уклала угоду про придбання американських систем протиракетної оборони Patriot на 4,19 мільярда євро. У 2017 році в Польщі, а також у країнах Балтії були розквартировані чотири багатонаціональні батальйони НАТО.