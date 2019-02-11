Польща купує в США 20 ракетних комплексів HIMARS

Польща підписала з США контракт на поставку 20 високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS на суму 414 мільйонів доларів (приблизно 365 мільйонів євро). Віце-президент США Майк Пенс під час підписання контракту у середу, 13 лютого, у Варшаві зазначив, що США перебувають на боці Польщі, передає агенція dpa.

Варшава, своєю чергою, розглядає Вашингтон як гарантію безпеки в регіоні. За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, угода на купівлю зброї є важливим кроком на шляху модернізації польської армії та посилить безпеку країни.

Польща є однією з небагатьох країн-членів Північноатлантичного альянсу, яка у питанні видатків на оборону практично досягнула оголошеного в Альянсі цільового показника у два відсотки від валового внутрішнього продукту. У 2018 році країна виділила на оборонні потреби 1,98 відсотка ВВП. На тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на Сході України Польща занепокоєна ризиками агресії з боку Москви.

Напередодні для участі в міжнародній конференції, присвяченій майбутньому Близького Сходу, до Польщі прибув держсекретар США Майк Помпео. Він заявив, що Росія має великі плани щодо домінування у Європі та збільшення своєї ролі на світовій сцені. За його словами, США і західні демократії мають зробити все, що в їхніх силах для того, щоб зупинити такі атаки, як вторгнення в Україну.

Американські системи HIMARS застосовуються у 19 країнах і були розміщені в Іраку та Сирії для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Раніше, у березні 2018 року, Польща підписала зі США контракт на купівлю протиракетних комплексів Patriot на загальну суму 4,75 мільярда доларів (4,19 мільярда євро).

З 2017 року американські війська перебувають у Польщі на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії. У травні 2018 року Маріуш Блащак повідомив, що країна прагне постійного розміщення американських військових на своїй території. За даними ЗМІ, Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії.