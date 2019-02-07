 Польща купить у США нові ракетно-артилерійські системи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

Польща купить у США нові ракетно-артилерійські системи

У Варшаві вважають, що американські високомобільні ракетно-артилерійські системи HIMARS, які використовують уже 19 країн, підвищать обороноздатність польської армії.

Ракетно-артилерійська система HIMARS (фото з архіву)

Ракетно-артилерійська система HIMARS (фото з архіву)

Польща закупить у США 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS і амуніцію на суму 414 мільйонів доларів (приблизно 365 мільйонів євро). Відповідну угоду сторони підпишуть наступної середи, 13 лютого, повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак у неділю, 10 лютого. Установки "значно підвищать боєздатність польської армії", зазначив Блащак. Поставити озброєння заплановано на 2023 рік, повідомляє агенція AFP.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його уряд вивчає можливість розміщення американських військових на території Польщі на постійній основі. Президент Польщі вважає такий крок гарантією від агресії РФ. (18.09.2018)

У Державному департаменті США ухвалили дозвіл на продаж Польщі систем ракетної артилерії. Тепер рішення має затвердити Конгрес США. (30.11.2018)

Наприкінці листопада 2018 року Управління військового співробітництва міноборони США повідомило, що Держдепартамент ухвалив рішення схвалити продаж Польщі 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS M142 та іншого обладнання. Угода здійснюється відповідно до зусиль Вашингтона щодо забезпечення ключових союзників у Східній Європі сучасними системами озброєнь і не змінить баланс сил в регіоні, відзначало американське відомство.

Американські системи HIMARS застосовуються у 19 країнах і були розміщені в Іраку та Сирії для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Раніше, у березні 2018 року, Польща підписала зі США контракт на купівлю протиракетних комплексів Patriot на загальну суму 4,75 мільярда доларів (4,19 мільярда євро).

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