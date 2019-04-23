 Польща зупинила транзит нафти з Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

Польща зупинила транзит нафти з Білорусі

Нафтопереробні заводи Польщі та Німеччини не можуть переробляти російську нафту через значне погіршення її якості. Тим часом Білорусь хоче від РФ відшкодування за завдану шкоду.

Трубопровід Дружба (архівне фото)

Трубопровід "Дружба" (архівне фото)

Польща зупинила транзит нафти з Білорусі нафтопроводом "Дружба" на невизначений термін. Про це в середу, 24 квітня, повідомило білоруське державне агентство БелТА. За даними інформагенції, оператор польської ділянки нафтопроводу - компанія PERN - повідомила білоруським партнерам в телефонограмі, що нафтопереробні заводи "в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками", з якими вона нині надходить на білорусько-польський кордон.

Згодом зупинку транзиту російської нафти в польському напрямку підтвердили й у прес-службі концерну "Білнафтохім". "Зберігається поставка нафти іншою гілкою (нафтопроводу "Дружба". - Ред.) в обсягах, необхідних для транзиту в напрямку України, це близько 40 тисяч тонн на добу", - цитує БелТА представників концерну "Білнафтохім".

У прес-службі білоруського концерну також наголосили, що нинішня ситуація "спричиняє втрату репутації російських постачальників нафти в Європу", а також "ускладнює роботу білоруського трубопровідного транспорту" та Мозирського нафтопереробного заводу.

Крім того, у "Білнатофхімі" закидають російській стороні, що та "зволікає з вжиттям оперативних заходів" попри прохання білорусів вирішити це питання якомога швидше.

Мінськ хоче відшкодування

Тим часом того ж дня стало відомо про проведення переговорів між білоруською стороною та російською компанією "Транснефть" про відновлення поставок якісної російської нафти на білоруські НПЗ.

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Крім того, під час перемовин згадувалася й можливість відшкодування білоруським компаніям завданої неякісною російською нафтою шкоди, повідомило білоруське телебачення.

Концерн "Білнафтохім" вже розробив схему витіснення "брудної" нафти з білоруської ділянки нафтопроводу "Дружба" і резервуарів, де станом на 24 квітня накопичилося понад один мільйон тонн неякісної російської нафти. "Його планується витіснити до Унечі, а далі відправити на Усть-Лугу, очистивши магістральні артерії", - пояснило білоруське телебачення, цитує "Інтерфакс-Захід".

Загальні збитки від поставок неякісної російської нафти для Білорусі, України та Євросоюзу в сюжеті названо "колосальними".

Нагадаємо, 23 квітня керівництво Білоруської нафтової компанії (БНК) повідомило про призупинення експорту до України світлих нафтопродуктів - авіаційного гасу, бензину та дизельного палива.

Пізно увечері 19 квітня концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтогоном "Дружба" з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходить нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищує "в десятки разів граничні значення за стандартом".

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