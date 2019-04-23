Польща зупинила транзит нафти з Білорусі нафтопроводом "Дружба" на невизначений термін. Про це в середу, 24 квітня, повідомило білоруське державне агентство БелТА. За даними інформагенції, оператор польської ділянки нафтопроводу - компанія PERN - повідомила білоруським партнерам в телефонограмі, що нафтопереробні заводи "в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками", з якими вона нині надходить на білорусько-польський кордон.

Згодом зупинку транзиту російської нафти в польському напрямку підтвердили й у прес-службі концерну "Білнафтохім". "Зберігається поставка нафти іншою гілкою (нафтопроводу "Дружба". - Ред.) в обсягах, необхідних для транзиту в напрямку України, це близько 40 тисяч тонн на добу", - цитує БелТА представників концерну "Білнафтохім".

У прес-службі білоруського концерну також наголосили, що нинішня ситуація "спричиняє втрату репутації російських постачальників нафти в Європу", а також "ускладнює роботу білоруського трубопровідного транспорту" та Мозирського нафтопереробного заводу.

Крім того, у "Білнатофхімі" закидають російській стороні, що та "зволікає з вжиттям оперативних заходів" попри прохання білорусів вирішити це питання якомога швидше.

Мінськ хоче відшкодування

Тим часом того ж дня стало відомо про проведення переговорів між білоруською стороною та російською компанією "Транснефть" про відновлення поставок якісної російської нафти на білоруські НПЗ.

Крім того, під час перемовин згадувалася й можливість відшкодування білоруським компаніям завданої неякісною російською нафтою шкоди, повідомило білоруське телебачення.

Концерн "Білнафтохім" вже розробив схему витіснення "брудної" нафти з білоруської ділянки нафтопроводу "Дружба" і резервуарів, де станом на 24 квітня накопичилося понад один мільйон тонн неякісної російської нафти. "Його планується витіснити до Унечі, а далі відправити на Усть-Лугу, очистивши магістральні артерії", - пояснило білоруське телебачення, цитує "Інтерфакс-Захід".

Загальні збитки від поставок неякісної російської нафти для Білорусі, України та Євросоюзу в сюжеті названо "колосальними".

Нагадаємо, 23 квітня керівництво Білоруської нафтової компанії (БНК) повідомило про призупинення експорту до України світлих нафтопродуктів - авіаційного гасу, бензину та дизельного палива.

Пізно увечері 19 квітня концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтогоном "Дружба" з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходить нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищує "в десятки разів граничні значення за стандартом".