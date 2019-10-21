 Польща: за ґрати через статеве виховання? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Польща: за ґрати через статеве виховання?

Нещодавно переобрана у Польщі правляча партія "Право і справедливість" хоче кидати на кілька років до в'язниці за статеве виховання. "Хвора ідея", кажуть критики. Що ж криється за цією дискусією?

Невдоволені планами обмежити статеве виховання у Польщі вийшли на акції протесту по всій Польщі

Невдоволені планами обмежити статеве виховання у Польщі вийшли на акції протесту по всій Польщі

Польське суспільство знову поляризоване. Цього разу палкі дебати між лібералами і консерваторами стосуються того, чи потрібне підліткам статеве виховання у школі і яким саме воно має бути. Спричинив ці дискусії законопроєкт, нещодавно внесений до Сейму групою депутатів від правлячої консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС). Автори законодавчої ініціативи заявляють, буцімто нині у школах країни на уроках статевого виховання "пропагують гомосексуальні нахили", сприяють "поширенню самозадоволення" і потурають "сексуальній аморальності". І все це, мовляв, через уроки статевого виховання. Такі уроки у польських школах на даний момент проводяться в рамках факультативного курсу "Виховання для життя у сім'ї". Критики впевнені, що ці уроки "підвищують зацікавленість підлітків порнографією" і "заохочують до частіших занять сексом".

DW.COM

Студенти у Німеччині часто беруться за суспільно корисну роботу. Хтось допомагає сиротам, хтось інвалідам або старим. Студенти університету Віттен-Гердеке взялися за оригінальне завдання: сексуальну просвіту школярів. (02.06.2010)

Польським вчителям можуть загрожувати до трьох років за ґратами за викладання у школах уроків сексуального виховання. Тисячі людей протестують проти відповідного законопроєкту. (17.10.2019)

Україна - не перша країна, де мають намір каструвати педофілів. Така міра покарання вже застосовується в різних країнах світу. DW зібрала деякі факти. (15.07.2019)

Чеські школи отримали новий посібник і поради зі статевого виховання. До уваги взято те, що в цьому питанні на підлітків дедалі більше впливає інтернет, і що серед них останнім часом поширюються гомофобні настрої. (06.04.2010)

Польський уряд ще напередодні нещодавніх парламентських виборів обіцяв провести ревізію статевого виховання у школах. Розгляд запропонованих законодавчих змін у першому читанні відбувся вже після виборів. Голосування ж у другому читанні відбудеться вже у новому складі Сейму, де у ПіС так само буде більшість голосів. Ініціатором законопроєкту була громадська організація "Стоп педофілії". Її активісти вимагають змін до кримінального кодексу, згідно з яким ще з 1997 року заборонено "публічну пропаганду матеріалів педофільного характеру". За порушення загрожує від штрафу до двох років в'язниці. Дотепер караються "лише" статеві зносини повнолітніх з неповнолітніми, але не між підлітками. Автори законопроєкту хочуть це змінити. Якщо документ буде ухвалено, то до трьох років позбавлення волі можна буде засудити тих, хто "публічно пропагує" чи "схвалює" статеві зносини між неповнолітніми або ж використовує з цією метою свою педагогічну роботу з дітьми чи підлітками.

Читайте також: Як карають педофілів у різних країнах Європи і світу: від кастрації до довічного ув'язнення

Широке поле для інтерпретацій

Ольгерд Панкевич, один з ініціаторів законодавчих змін, під час розгляду законопроєкту в першому читанні сказав: "Заохочувати неповнолітніх до сексу один з одним і спонукати їх виражати свої сексуальні потреби - це робить їх ідеальними жертвами педофілів". Прибічники цієї ініціативи у правлячій партії "Право і справедливість" впевнені, що йдеться про захист дітей, що є їхнім конституційним обов'язком.

Натомість опозиція дивиться на це зовсім інакше. Критики законопроєкту вважають, що консерватори хочуть просто заборонити статеве виховання у школах. Опозиційні політики називають заборону "потурати сексу між неповнолітніми" небезпечною, оскільки під визначення такого "потурання" може потрапити будь-хто, наприклад, лікар, який рекомендував неповнолітній пацієнтці користуватися протизаплідними засобами. "Сама по собі ідея є хворою, її реалізація - небезпечною і шкідливою для всіх, але перш за все для дітей", - вважає Йоанна Шейрінг-Вільгус з опозиційної партії "Зараз". Вона вбачає в ініціативі ознаки тоталітарної системи.

Заборона статевої освіти - це насильство - один із транспарантів на акції протесту під стінами Сейму

"Заборона статевої освіти - це насильство" - один із транспарантів на акції протесту під стінами Сейму

Статеве виховання - табу?

Коли законопроєкт розглядався у першому читанні, найбільш активні його опоненти вийшли протестувати під стіни Сейму в Варшаві. Поки вони домоглися лише його відтермінування - документ було відправлено на доопрацювання у комітети. Серед тих, хто вийшов на протест, - польська топ-модель Аня Рубік. Рік тому вона написала просвітницьку книгу про статеві стосунки, контрацепцію і гомосексуальність. Жінка каже, що тема сексуального просвітництва у Польщі - табу. "Я не перестану боротися за статеву просвіту. Відповідне виховання конче потрібне для здорового суспільства, також як захист від сексуального насильства. Ці речі стосуються кожного на нашій планеті. Чомусь раптом поляків хочуть позбавити інформації, яка важлива для нашої безпеки, для нашого здоров'я", - обурюється Рубік. Їй здається, що весь світ дивиться з жахом на Польщу і з нерозумінням хитає головою.

"Руки геть від наших дітей"

Такі протести проходять і в інших містах Польщі. Учасники демонстрацій говорять, зокрема, про ризик того, що після ухвалення закону буде зведено нанівець просвітницькі зусилля серед підлітків, щоб протидіяти поширенню ВІЛ та інших небезпечних хвороб. Із критикою ініціативи правлячої партії вже виступили і судді Верхового суду, вказуючи на те, що у Польщі статеві зносини між людьми, старшими за 15 років, не караються законом.

"Руки геть від наших дітей", - скандували тим часом демонстранти під стінами Сейму. Як не парадоксально, але і прибічники, і противники закону виступають з однаковими гаслами. Вочевидь, ідеться про протилежні уявлення про те, в чому ж полягає захист - в інформуванні чи у відсутності інформації.

Дивитись відео 01:08

У Німеччині запустили сайт сексуальної освіти для біженців

Аудіо й відео до теми

Як нові "правила сексу" переможуть домашнє насильство (22.01.2019)  

У Німеччині запустили сайт сексуальної освіти для біженців  

Реклама

Докладно

Невдоволені планами обмежити статеве виховання у Польщі вийшли на акції протесту по всій Польщі

Польща: за ґрати через статеве виховання?

Щойно переобрана правляча партія Польщі ПіС хоче кидати до в'язниці за статеве виховання. "Хвора ідея", кажуть критики.  

Загальна капіталізація найуспішніших ІТ-стартапів з українським корінням, за оцінками експертів, перевищила декілька мільярдів доларів

Українські ІТ-стартапи: п'ять історій успіху

Від ідеї до інвестицій: п'ять історій успіху від українських ІТ-стартаперів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  