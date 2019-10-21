Польща: за ґрати через статеве виховання?

Польське суспільство знову поляризоване. Цього разу палкі дебати між лібералами і консерваторами стосуються того, чи потрібне підліткам статеве виховання у школі і яким саме воно має бути. Спричинив ці дискусії законопроєкт, нещодавно внесений до Сейму групою депутатів від правлячої консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС). Автори законодавчої ініціативи заявляють, буцімто нині у школах країни на уроках статевого виховання "пропагують гомосексуальні нахили", сприяють "поширенню самозадоволення" і потурають "сексуальній аморальності". І все це, мовляв, через уроки статевого виховання. Такі уроки у польських школах на даний момент проводяться в рамках факультативного курсу "Виховання для життя у сім'ї". Критики впевнені, що ці уроки "підвищують зацікавленість підлітків порнографією" і "заохочують до частіших занять сексом".

Польський уряд ще напередодні нещодавніх парламентських виборів обіцяв провести ревізію статевого виховання у школах. Розгляд запропонованих законодавчих змін у першому читанні відбувся вже після виборів. Голосування ж у другому читанні відбудеться вже у новому складі Сейму, де у ПіС так само буде більшість голосів. Ініціатором законопроєкту була громадська організація "Стоп педофілії". Її активісти вимагають змін до кримінального кодексу, згідно з яким ще з 1997 року заборонено "публічну пропаганду матеріалів педофільного характеру". За порушення загрожує від штрафу до двох років в'язниці. Дотепер караються "лише" статеві зносини повнолітніх з неповнолітніми, але не між підлітками. Автори законопроєкту хочуть це змінити. Якщо документ буде ухвалено, то до трьох років позбавлення волі можна буде засудити тих, хто "публічно пропагує" чи "схвалює" статеві зносини між неповнолітніми або ж використовує з цією метою свою педагогічну роботу з дітьми чи підлітками.

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Широке поле для інтерпретацій

Ольгерд Панкевич, один з ініціаторів законодавчих змін, під час розгляду законопроєкту в першому читанні сказав: "Заохочувати неповнолітніх до сексу один з одним і спонукати їх виражати свої сексуальні потреби - це робить їх ідеальними жертвами педофілів". Прибічники цієї ініціативи у правлячій партії "Право і справедливість" впевнені, що йдеться про захист дітей, що є їхнім конституційним обов'язком.

Натомість опозиція дивиться на це зовсім інакше. Критики законопроєкту вважають, що консерватори хочуть просто заборонити статеве виховання у школах. Опозиційні політики називають заборону "потурати сексу між неповнолітніми" небезпечною, оскільки під визначення такого "потурання" може потрапити будь-хто, наприклад, лікар, який рекомендував неповнолітній пацієнтці користуватися протизаплідними засобами. "Сама по собі ідея є хворою, її реалізація - небезпечною і шкідливою для всіх, але перш за все для дітей", - вважає Йоанна Шейрінг-Вільгус з опозиційної партії "Зараз". Вона вбачає в ініціативі ознаки тоталітарної системи.

"Заборона статевої освіти - це насильство" - один із транспарантів на акції протесту під стінами Сейму

Статеве виховання - табу?

Коли законопроєкт розглядався у першому читанні, найбільш активні його опоненти вийшли протестувати під стіни Сейму в Варшаві. Поки вони домоглися лише його відтермінування - документ було відправлено на доопрацювання у комітети. Серед тих, хто вийшов на протест, - польська топ-модель Аня Рубік. Рік тому вона написала просвітницьку книгу про статеві стосунки, контрацепцію і гомосексуальність. Жінка каже, що тема сексуального просвітництва у Польщі - табу. "Я не перестану боротися за статеву просвіту. Відповідне виховання конче потрібне для здорового суспільства, також як захист від сексуального насильства. Ці речі стосуються кожного на нашій планеті. Чомусь раптом поляків хочуть позбавити інформації, яка важлива для нашої безпеки, для нашого здоров'я", - обурюється Рубік. Їй здається, що весь світ дивиться з жахом на Польщу і з нерозумінням хитає головою.

"Руки геть від наших дітей"

Такі протести проходять і в інших містах Польщі. Учасники демонстрацій говорять, зокрема, про ризик того, що після ухвалення закону буде зведено нанівець просвітницькі зусилля серед підлітків, щоб протидіяти поширенню ВІЛ та інших небезпечних хвороб. Із критикою ініціативи правлячої партії вже виступили і судді Верхового суду, вказуючи на те, що у Польщі статеві зносини між людьми, старшими за 15 років, не караються законом.

"Руки геть від наших дітей", - скандували тим часом демонстранти під стінами Сейму. Як не парадоксально, але і прибічники, і противники закону виступають з однаковими гаслами. Вочевидь, ідеться про протилежні уявлення про те, в чому ж полягає захист - в інформуванні чи у відсутності інформації.