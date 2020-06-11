 Польща відкрила кордони із сусідами по Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща відкрила кордони із сусідами по Євросоюзу

Попри відкриття владою Польщі кордонів із сусідніми країнами ЄС, прикордонний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ зберігається. Водночас працівникам з цих країн не потрібен карантин.

Польща відкрила кордони з сусідами по Євросоюзу

Після трьох місяців дії обмежень на в'їзд для іноземців влада Польщі знову відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Євросоюзу. Прикордонний контроль на цих ділянках польського кордону скасовано в ніч на суботу, 13 червня. Ще напередодні припинилися перевірки на литовсько-польському кордоні, а вже з суботи опівночі скасування обмежень поширили на кордон з Німеччиною, Чехією та Словаччиною, передає інформагенція dpa.

Крім того, польська влада послабила вимоги до тих, котрі прибувають до країни з-за меж ЄС. Водночас контроль на кордонах з Україною, Білоруссю і російським ексклавом Калінінград поки що зберігається.

Нагадаємо, що 13 березня через пандемію COVID-19 уряд у Варшаві закрив свої кордони з іншими країнами-членами ЄС для іноземців з метою запобігти подальшому поширенню коронавірусу. Винятки допускалися лише для людей з дозволом на постійне проживання в Польщі, для водіїв вантажівок і дипломатів. Так само поляки, які повернулися з-за кордону, мусили перебувати в карантині протягом 14 днів.

Читайте також: Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони

Водночас громадяни Росії, Білорусії та України матимуть право на в'їзд до Польщі, якщо вони в шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян чи мають дозвіл на роботу в Польщі. Так само працівники з цих країн, які прибувають на роботу до Польщі, не мусять перебувати в 14-денному карантині після в'їзду.

Дивитись відео 04:49

Друга хвиля пандемії коронавірусу: прогнози німецьких вірусологів (12.06.2020)

DW.COM

Німеччина планує відкрити кордони 15 червня

Уже з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. Із середини червня Берлін очікує відновлення вільного пересування в межах ЄС. (13.05.2020)  

Також за темою

Grenzübergang Ukraine - Polen / Ukrainer reisen nach Polen ein

За три роки "безвізу" українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до ЄС 11.06.2020

За три роки українці скористалися "безвізом" майже 49 мільйонів разів, причому найчастіше в країни ЄС літали. До пандемії коронавірусу спостерігалося постійне зростання пасажиропотоку, наголошують у Держприкордонслужбі.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Боротьба з коронавірусом: німецькі фахівці консультують українських лікарів 02.06.2020

Лікар та епідеміолог з Німеччини поділилися своїм досвідом щодо COVID-19 та надали практичні поради українським колегам.

Schliessung der deutsch-polnischen Grenze

Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони 19.05.2020

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та глави урядів Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини виступили за поступове зняття обмежень на перетин кордонів, запроваджені через пандемію COVID-19.

Реклама

Докладно

Сплеск кількості нових інфікувань коронавірусом вірогідно пов'язаний із виходом України з карантину

Чому в Україні знов частішають випадки коронавірусу

Після послаблення карантину число заражень коронавірусом б'є рекорди, лікарі попереджають про непередбачувані наслідки.  

Будівництво газогону Північний потік-2 (фото з архіву)

"Газпром" втрачає позиції на експортному ринку

Скорочення поставок російського газу до Європи ставить під сумнів доцільність "будівництв століття" "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  