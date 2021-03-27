Польща відкидає звинувачення у провокації в зоні "Північного потоку-2"

Міністерство оборони Польщі відкидає звинувачення у спробі зриву будівництва газопроводу "Північний потік - 2" шляхом провокацій за участю польських військових. Про це в четвер, 1 квітня, агентству новин dpa заявили в відомстві.

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За словами представника міноборони, 29 березня польське військове судно дійсно виконувало свою "законну місію" недалеко від місця будівництва, але дотримувалося необхідної дистанції і не загрожувало будівництву. Те ж саме стосується літаків польських Військово-повітряних сил, які регулярно патрулюють Балтійське море відповідно до міжнародних домовленостей і не збираються втручатися у цивільні справи.

Раніше, 1 квітня, директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін повідомив, що "в районі проведення робіт спостерігається підвищена активність військових кораблів, літаків і вертольотів, а також цивільних суден іноземних держав, дії яких часто носять явно провокаційний характер". Він наголосив на діях польського літака PZL-Mielec М-28В1 Rbi, який на невеликій висоті регулярно облітає будівництво, а також неназваний підводний човен.

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Газопровід "Північний потік - 2" вже майже побудували

Компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: "Станом на 31 березня прокладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік 2". Залишилося прокласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступає Україна. А також США і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує цей проєкт.

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