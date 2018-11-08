Польща відзначила 100-річчя незалежності 200-тисячним маршем

Польща відзначила сторіччя відновлення незалежності у неділю, 11 листопада. Урочисті заходи пройшли в столиці Варшаві і інших містах країни, інформує агенція dpa.

На урочистостях до Дня незалежності в столиці були присутні президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький. Раніше цього ж дня Дуда і Моравєцький урочисто покладали вінки квітів до меморіалу польським борцям за незалежність. Напередодні по всій країни також відбулися урочисті меси та меморіальні заходи.

Напередодні президент та прем'єр Польщі закликали громадян вийти на державний урочистий захід, під назвою "Біло-червоний марш з нагоди 100-річчя відновлення незалежності". За повідомленням міністерства внутрішніх справ країни, на цей заклик відгукнулися 200 тисяч громадян, котрі зібралися на урочистості на Площі маршала Юзефа Пілсудського.

До спільного урочистого маршу також доєдналися польські націоналісти та ультраправі. Раніше міська голова Варшави Ганна Гронкевич-Вальц заборонила їм проведення заходів у столиці. Однак суд дозволив націоналістам вийти на марш.