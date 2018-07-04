Польща вимагає припинити будівництво "Північного потоку-2"

Під час виступу в Європарламенті у середу, 4 липня, польський прем'єр Матеуш Моравєцький закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2", інформує агенція AFP.

"Це не економічний проект, це - політичний проект", - наголосив Моравєцький. "Він посилює ризик дестабілізації у Східній Європі та надає Росії важіль впливу на європейську економіку і політику", - додав польський прем'єр.

Моравєцький зазначив, що "агресивну політику" Росії належить віднести до низки "екзистенційних криз" ЄС, котрі затягнулися, поруч з фінансовою та міграційною кризою, чи Brexit, інформує агенція "Інтерфакс".

"Упродовж останніх років ми переживали численні геополітичні загрози - такі як тероризм, гібридна війна, втручання Росії в Україні і не тільки, втручання в демократичні держави, навіть прямі напади, як в Солсбері або дестабілізація в Сирії", - заявив глава польського уряду.

На думку Моравєцького, це вказує на те, що "дії Росії не відбуваються випадково, вони добре сплановані".

Нагадаємо, що 2 липня міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер також виступив з вимогою зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він теж дотримується думки, що газопровід є не економічним, а політичним проектом і вважає, що зупинити проект - в інтересах ЄС.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголошувала, що транзит газу через Україну має зберігатися й у майбутньому і після спорудження "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, у травні 2018 року роботи зі спорудження нового газогону розпочалися у Німеччині. Угоди щодо фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.