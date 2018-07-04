 Польща вимагає припинити будівництво ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Польща вимагає припинити будівництво "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький закликав ЄС припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький

Під час виступу в Європарламенті у середу, 4 липня, польський прем'єр Матеуш Моравєцький закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2", інформує агенція AFP.

"Це не економічний проект, це - політичний проект", - наголосив Моравєцький. "Він посилює ризик дестабілізації у Східній Європі та надає Росії важіль впливу на європейську економіку і політику", - додав польський прем'єр.

Моравєцький зазначив, що "агресивну політику" Росії належить віднести до низки "екзистенційних криз" ЄС, котрі затягнулися, поруч з фінансовою та міграційною кризою, чи Brexit, інформує агенція "Інтерфакс".

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Необхідно усвідомити, що "Газпрому" і "Нафтогазу" в будь-якому разі доведеться домовлятися про продовження транзиту Україною після 2019 року, застерігає Роланд Ґетц. (30.06.2018)

"У Росії багато ліквідності в євро", - каже топ-менеджер проекту "Північний потік-2" Пол Коркоран. Тому, вважає він, санкції США будівництву газогону не завадять. (01.07.2018)

У Таллінні вважають, що новий газопровід дає можливість для "втручання" РФ у європейську політику. Раніше Білий дім також різко критикував "Північний потік-2". (02.07.2018)

"Упродовж останніх років ми переживали численні геополітичні загрози - такі як тероризм, гібридна війна, втручання Росії в Україні і не тільки, втручання в демократичні держави, навіть прямі напади, як в Солсбері або дестабілізація в Сирії", - заявив глава польського уряду.

На думку Моравєцького, це вказує на те, що "дії Росії не відбуваються випадково, вони добре сплановані". 

Нагадаємо, що 2 липня міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер також виступив з вимогою зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він теж дотримується думки, що газопровід є не економічним, а політичним проектом і вважає, що зупинити проект - в інтересах ЄС.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголошувала, що транзит газу через Україну має зберігатися й у майбутньому і після спорудження "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, у травні 2018 року роботи зі спорудження нового газогону розпочалися у Німеччині. Угоди щодо фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

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