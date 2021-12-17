Польша оголосила про зникнення свого солдата на кордоні з Білоруссю

Польська армія повідомила про зникнення одного із своїх військовослужбовців на кордоні з Білоруссю. Солдат 11-го артилерійського полку "зник при виконанні своїх обов'язків" на кордоні, ідеться у заяві армії, оприлюдненій у п'ятницю, 17 грудня.

За даними армії Польщі, солдат зник напередодні, 16 грудня, в районі сіл Нарівка та Семянувка на сході Польщі.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що у зниклого солдата були "серйозні проблеми" із судовими органами і він оголосив, що "йде з армії". Міністр додав, що цю людину ніколи не слід було направляти на службу на кордон.

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Мінськ заявив, що солдат попросив притулку

Як повідомили білоруські прикордонники, оголошений Варшавою зниклим, польський солдат попросив політичного притулку у Білорусі, тому що не згоден із жорсткою позицією Польщі щодо мігрантів. За даними Мінська, чоловіка заарештували ввечері 16 грудня на білоруській стороні кордону. Водночас, польська сторона не підтверджує інформацію про те, що військовий перейшов на білоруську сторону, щоб просити там притулку, передає "Польське радіо".Мігранти на кордоні з ЄС

За оцінками польської прикордонної служби, станом на кінець листопада на території Білорусі перебували близько 10 тисяч мігрантів, які мали намір потрапити до Євросоюзу.

За інформацією відомства, стихійних таборів мігрантів на білоруській стороні біля прикордонних переходів більше немає. Проте білоруські спецслужби регулярно привозять мігрантів на фурах до кордону.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до нього з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Білорусь змінила тактику щодо мігрантів - вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

На початку грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі.