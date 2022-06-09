Польські гаубиці вже на фронті - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність до виконання завдань самохідними артилерійськими установками "Краб", які Україна отримала від Польщі. "Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 - це п'ятий вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", - написав Резніков у Facebook, у четвер, 9 червня.

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За його словами, міноборони вже забезпечило постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. "Запаси снарядів цього калібру вже на 10 відсотків перевищують запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища за радянські зразки, тому менший розхід", - розповів глава відомства.

Одночасно до ЗСУ було поставлено понад пів сотні гармат інших великих калібрів, а також снарядів до них, які становлять уже понад 75 відсотків обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення. В Україну за цей час поставлено десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, а також сотні мінометів та сотні тисяч боєприпасів до них. "Щодо артилерії 155-мм калібру, міноборони вже виконало початковий запит від Збройних сил на 90 відсотків. На 100 відсотків ця початкова потреба буде закрита протягом одного-двох тижнів. Але змінюються обставини на полі бою - збільшується потреба", - зазначив Резніков.

Резніков окреслив, яке озброєння вже надали

Міністр оборони зазначив, що від партнерів ЗСУ вже отримали близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і ще продовжується робота з поставок. Також на озброєння армії вже передали "тисячі" переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), протитанкових ракетних комплексів (NLAW, Javelin, Milan тощо) та гранатометів (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.). Міністр зазначив, що це - далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь говорити ще зарано. Проте додав, що "їхню дію відчує на собі ворог вже зараз". Крім цього, міноборони у найближчих пакетах допомоги очікує "серйозні БПЛА".

Необхідно передати важку техніку

Наприкінці травня польські ЗМІ повідомили, що Польща передала Україні 18 сучасних самохідних 155-мм гаубиць "Краб", а раніше Франція передала шість одиниць подібних гаубиць Caesar. Норвегія повідомила 8 червня про постачання 22 самохідних артилерійських установок (САУ) M109 з гарматою калібром 155-мм, а також запчастини та боєприпаси до них. За різними джерелами, ціла низка країн збирається постачати Україні артилерійські системи включно з тисячами одиниць боєприпасів калібру 155 мм, серед яких Канада, Італія, Греція, Норвегія та Польща. Нідерланди, як і Німеччина, нададуть ЗСУ кілька самохідних гаубиць PzH 2000.