 Польська курятина: коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.01.2020

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Політика й суспільство

Польська курятина: коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (відео)

Польща - найбільший виробник та експортер курчат у ЄС. Лише минулого року було експортовано майже мільярд бройлерів, зокрема і в Україну. Умови, в яких проходить коротке куряче життя, зоозахисники вважають неприйнятними.

Життя бройлерів коротке: лише 6 тижнів

Життя бройлерів коротке: лише 6 тижнів

Ось так курчата, які щойно вилупилися, падають з конвеєра. Ніби якийсь неживий промисловий продукт. Так вони проводять перший день свого життя. А всього їм ще залишилося жити лише 41 день. Доля пташенят визначена наперед: коли підростуть, усі вони опиняться на тарілці. Своє коротке життя вони проведуть тут, на промисловій птахофермі у селі Кондраєць-Панський у центральній Польщі. У приміщенні, що нагадує ангар, утримують 54 тисячі курчат. Птахи за своє життя не бачать ані неба, ані трави. Дивіться репортаж DW:


 

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