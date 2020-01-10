Польська курятина: коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (відео)

Польща - найбільший виробник та експортер курчат у ЄС. Лише минулого року було експортовано майже мільярд бройлерів, зокрема і в Україну. Умови, в яких проходить коротке куряче життя, зоозахисники вважають неприйнятними.
Ось так курчата, які щойно вилупилися, падають з конвеєра. Ніби якийсь неживий промисловий продукт. Так вони проводять перший день свого життя. А всього їм ще залишилося жити лише 41 день. Доля пташенят визначена наперед: коли підростуть, усі вони опиняться на тарілці. Своє коротке життя вони проведуть тут, на промисловій птахофермі у селі Кондраєць-Панський у центральній Польщі. У приміщенні, що нагадує ангар, утримують 54 тисячі курчат. Птахи за своє життя не бачать ані неба, ані трави. Дивіться репортаж DW:
Після скандалу в ЄС довкола експорту української курятини Європарламент ратифікував угоду, яка збільшить квоти для експорту українського м'яса птиці. Лазівки, якими користувалися українські виробники, -приберуть. (26.11.2019)
У Євросоюзі обмежують вживання антибіотиків у тваринництві через небезпеку для людей. Натомість в Україні уряд не виділяє грошей на відповідний контроль, а у вишах годувати тварин антибіотиками навіть рекомендують. (11.12.2019)