Польська курятина: коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (відео)

Ось так курчата, які щойно вилупилися, падають з конвеєра. Ніби якийсь неживий промисловий продукт. Так вони проводять перший день свого життя. А всього їм ще залишилося жити лише 41 день. Доля пташенят визначена наперед: коли підростуть, усі вони опиняться на тарілці. Своє коротке життя вони проведуть тут, на промисловій птахофермі у селі Кондраєць-Панський у центральній Польщі. У приміщенні, що нагадує ангар, утримують 54 тисячі курчат. Птахи за своє життя не бачать ані неба, ані трави. Дивіться репортаж DW:



