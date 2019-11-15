Польська компанія виграла у "Газпрому" арбітраж на 1,5 мільярда доларів

Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що виграла арбітраж у Стокгольмі проти російського "Газпрому". Про це повідомляє новинна агенція dpa.

Суд постановив, що "Газпром" має знизити ціни заднім числом з листопада 2014 року. У польській компанії підрахували, що тепер російський газовий гігант повинен відшкодувати близько 1,5 мільярда доларів.

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Польська газова компанія звернулася до арбітражного суду, оскільки ціна, яку PGNiG оплатила за поставки газу, була значно вищою за тарифи "Газпрому" для інших європейських країн. "Рішення (арбітражу. - Ред.) означає, що ціни на російський газ були занадто високими і не узгоджувались з ринковими", - заявив голова PGNiG Єжи Квєцінскі.

У листопаді PGNiG вже заявили, що не хочуть продовжувати свій контракт на постачання газу з Росії після кінця 2022 року. Польща взяла курс на диверсифікацію газопостачання.