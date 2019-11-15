 Польська компанія виграла у ″Газпрому″ арбітраж на 1,5 мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

Польська компанія виграла у "Газпрому" арбітраж на 1,5 мільярда доларів

Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому". Тепер російська компанія має відшкодувати PGNiG 1,5 мільярда доларів.

Польська нафтогазова компанія PGNiG виграла арбітраж проти Газпрому

Польська нафтогазова компанія PGNiG виграла арбітраж проти "Газпрому"

Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що виграла арбітраж у Стокгольмі проти російського "Газпрому". Про це повідомляє новинна агенція dpa.

Суд постановив, що "Газпром" має знизити ціни заднім числом з листопада 2014 року. У польській компанії підрахували, що тепер російський газовий гігант повинен відшкодувати близько 1,5 мільярда доларів.

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Польська газова компанія звернулася до арбітражного суду, оскільки ціна, яку PGNiG оплатила за поставки газу, була значно вищою за тарифи "Газпрому" для інших європейських країн. "Рішення (арбітражу. - Ред.) означає, що ціни на російський газ були занадто високими і не узгоджувались з ринковими", - заявив голова PGNiG Єжи Квєцінскі.

У листопаді PGNiG вже заявили, що не хочуть продовжувати свій контракт на постачання газу з Росії після кінця 2022 року. Польща взяла курс на диверсифікацію газопостачання.

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