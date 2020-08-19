Польоти в нікуди: як авіакомпанії намагаються вижити під час пандемії COVID-19

Навіть колишні часті подорожувальники, чи по роботі, чи як туристи, з березня цього року здебільшого не літають, адже через пандемію COVID-19 чинні різноманітні обмеження подорожей у різних країнах. Багато хто з колишніх подорожувальників за пів року вже встиг добряче засумувати за літаками та перельотами.

Водночас багато компаній, які співпрацюють зі сферою авіації, наприклад, постачають їжу для подачі на борту, зазнають колосальних збитків або ж стоять на порозі банкрутства, адже у небо здіймається надто мало літаків. Але на кожну проблему є своє рішення, які часом відрізняються своєю надзвичайною оригінальністю.

"Фейкові" польоти

Починаючи від березня, міжнародне авіасполучення з Тайванем відсутнє, але зараз авіакомпанії пропонують клієнтам дещо, що може принаймні частково задовольнити їхнє бажання кудись полетіти.

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Приміром, у липні компанія мала аж три імітовані рейси з аеропорту столиці країни Тайпея, квитки на які були повністю розпродані. Загалом охочих виявилося 7000. Але компанія обрала лише по 60 "пасажирів" на кожний "фейковий" рейс. Людям дозволили піднятися на борт Airbus A330, котрий з місця, однак, так і не зрушив.

Мета імітації польоту - дати "пасажирам" відчуття подорожі

"Учасники пройшли через контроль безпеки, процедуру ідентифікації та інші процедури прикордонного контролю, потім вони, власне, здійснили посадку на літак, аби пережити задоволення посадки", - пояснив у розмові з місцевими ЗМІ працівник аеропорту Тінг Хсу. "Пасажирам" це сподобалося.

Польоти в нікуди

Тим часом тайванці почали сідати й на літаки, які здіймаються в небо. Щоправда, летять вони у нікуди. Авіакомпанія EVA Airways у серпні презентувала спеціальні польоти до Дня батька, який у Тайвані відзначають у цьому місяці. Номер рейсу дали 5288, що звучить чимось схоже на "я люблю батька" китайською.

Усі 309 місць у великогабаритному A330 були розкуплені за лічені хвилини. Літак злетів у міжнародному аеропорту Тайпея, зробивши екскурсійний політ навколо острова, залетів у повітряний простір Японії та майже трьома годинами після злету повернувся на стартову позицію. У ціну від 150 до 180 євро за квиток входило меню зіркового кухара Мотоке Накамури, яке подавали на борту.

Того самого дня китайські авіалінії так само здійснили незвичний "політ". 50 дітям, кожну з яких супроводжував хтось із батьків, дали можливість потренуватися обслуговувати пасажирів на борту, їм навіть дали для цього мініатюрні уніформи, перед тим як вони взяли участь у двогодинному оглядовому польоті. Після цього вони разом пообідали в залі аеропорту.

"Ми хочемо відродити це старе добре відчуття подорожі, ми надто довго нудьгували", - сказав журналістом батько 6-річної дитини.

Для авіакомпаній, що переживають одну з найглибших криз в історії, всі ідеї добрі, якщо вони можуть допомогти їм компенсувати хоча б якусь частку збитків. А пасажири, судячи зі всього, часом готові здійнятися в небо навіть якщо в літака немає жодного пункту призначення.

Їжа на борту з собою

Нові бізнес-ідеї випробовують і кейтерінг-компанії, що постачають їжу для авіапасажирів. Одну з таких ідей вирішила реалізувати найбільша в світі компанія в цій галузі - швейцарська Gate Gourmet. Експеримент компанія вирішила провести в своєму австралійському підрозділі, адже Австралія виявилася фактично відрізаною від авіасполучення з рештою світу. У червні приватні клієнти могли через інтернет замовляти обіди, які раніше пропонувались пасажирам економ-класу. Десять порцій різних сніданків за 12 євро, або ж десять обідів за 15 євро. За сніданками та обідами треба було їхати особисто і видавались вони в замороженому вигляді - для розігрівання у мікрохвильовці вдома. На вибір увесь спектр меню економ-класу: яловиче карі зі жасминовим рисом або курка по-пармськи з бататом фрі - усе, що мало б подаватися пасажирам на борту в небі, але залишилося на землі.

Продавати їжу не в літаку, а на землі - вихід, який знайшли кейтерінг-сервіси

Їжа Gate Gourmet виявилася неабияк затребуваною, зараз компанія розпродала все. Чи збираються у компанії пропонувати їжу онлайн на інших континентах, поки що невідомо.

Схожого успіху в продажу їжі, призначеної для подачі на борту, досягнула компанія Tamam kitchen, яка зазвичай поставляє обіди ізраїльським авіалініям El Al у Тель-Авіві, яка зараз не виконує жодних польотів. Компанія отримує близько сотні замовлень на день на такі страви як равіолі батату з зеленим горошком та чечевицею за ціною менше трьох євро за порцію.

Мішки горіхів і ресторани

Так само й компанія GNS Foods з американського Техасу зіткнулася з проблемами. Зазвичай вона щорічно продає близько 6000 тонн горіхів авіакомпаніям American та United Airlines. Зараз компанія сидить на нерозпроданих 43 тоннах горіхових сумішей, запакованих у 70 тисяч пакетиків. Онлайн-продажі стали виходом і для цієї фірми. Мінімальне замовлення - дві 500-грамових упаковки.

Авіакомпанія Air Asia, найбільший лоукостер на Далекому Сході, базований у Малайзії, пішла ще далі. Вона відкрила ресторан, де пропонують найпопулярніші страви з їхнього бортового меню, у торговому центрі в Куала-Лумпур. У компанії кажуть, що побачили попит на їжу та вирішили його задовольнити та планують розширити присутність на міжнародній арені під брендом Santan.

Бестселер авіакомпанії - страва з рису з пастою чилі, арахісом, анчоусами та вареним яйцем. На борту на рік зазвичай продавали майже три мільйони порцій. На землі страви подають у більш привабливому вигляді у картонних упаковках за ціною менше трьох євро за порцію.