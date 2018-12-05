 Полторак: Кораблі ВМС України проходитимуть Керченською протокою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Полторак: Кораблі ВМС України проходитимуть Керченською протокою

Україна не відмовиться від свого права бути присутньою в Азовському морі та проходження своїх кораблів через Керченську протоку, заявив міністр оборони України Степан Полторак.

Степан Полторак

Степан Полторак

Україна не відмовиться від проходження військових кораблів через Керченську протоку, заявив у п'ятницю, 7 грудня, міністр оборони України Степан Полторак, додавши, що наступний перехід буде здійснено тоді, коли Військово-морські сили будуть готові до цього.

"Коли будемо готові до наступного переходу для проведення ротації наших підрозділів, ми здійснюватимемо такі ж проходження з виконанням усіх міжнародних норм і прав", - цитує агенція "Інтерфакс-Україна" слова Полторак у ефірі телеканалу "Прямий". Міністр оборони висловив сподівання, що до того часу "міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародних зобов'язань".

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Степан Полторак наголосив, що Україна не відмовиться від свого права проходити через Керченську протоку і від права бути присутньою в Азовському морі. Інакше "це означатиме, що Росія повністю окупувала Азовське море, і ми просто втратимо ще одну територію. Ми собі цього дозволити не можемо", підкреслив Полторак.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада України підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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