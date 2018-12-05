Полторак: Кораблі ВМС України проходитимуть Керченською протокою

Україна не відмовиться від проходження військових кораблів через Керченську протоку, заявив у п'ятницю, 7 грудня, міністр оборони України Степан Полторак, додавши, що наступний перехід буде здійснено тоді, коли Військово-морські сили будуть готові до цього.

"Коли будемо готові до наступного переходу для проведення ротації наших підрозділів, ми здійснюватимемо такі ж проходження з виконанням усіх міжнародних норм і прав", - цитує агенція "Інтерфакс-Україна" слова Полторак у ефірі телеканалу "Прямий". Міністр оборони висловив сподівання, що до того часу "міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародних зобов'язань".

Степан Полторак наголосив, що Україна не відмовиться від свого права проходити через Керченську протоку і від права бути присутньою в Азовському морі. Інакше "це означатиме, що Росія повністю окупувала Азовське море, і ми просто втратимо ще одну територію. Ми собі цього дозволити не можемо", підкреслив Полторак.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада України підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.