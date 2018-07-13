Полторак доручив провести додаткову експертизу міномета "Молот"

Під час проведення службового розслідування щодо вибуху, який стався на Рівненському полігоні, міністр оборони України Степан Полторак наказав виконати експертизу металу, з якого зроблено ствол міномета М-15 "Молот". Про це в понеділок, 16 липня, повідомило міністерство оборони України.

Міністр доручив здійснити експертизу на базі науково-дослідної лабораторії "Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського". Наразі зразки передано до науково-дослідної лабораторії. "Висновки за результатами експертизи допоможуть визначити об'єктивну причину вибуху міномета", - зазначили в міністерстві оборони.

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули троє українських військовослужбовців, ще дев'ятеро отримали поранення. Причиною вибуху став розрив міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів розробки ПАТ "Маяк", яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Для з'ясування причин трагедії було призначено службове розслідування. Президент України Петро Порошенко розпорядився до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду.