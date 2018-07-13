 Полторак доручив провести додаткову експертизу міномета ″Молот″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Полторак доручив провести додаткову експертизу міномета "Молот"

Для визначення причини вибуху міномету "Молот", через який загинуло троє українських військових, міністр оборони України Степан Полторак наказав провести додаткову експертизу металу, з якого вироблений його ствол.

Степан Полторак доручив провести додаткову експертизу металу Молота

Степан Полторак доручив провести додаткову експертизу металу "Молота"

Під час проведення службового розслідування щодо вибуху, який стався на Рівненському полігоні, міністр оборони України Степан Полторак наказав виконати експертизу металу, з якого зроблено ствол міномета М-15 "Молот". Про це в понеділок, 16 липня, повідомило міністерство оборони України.

DW.COM

Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. (06.07.2018)

Через вибух міномета під час тактичних навчань на Рівненьському полігоні троє військових загинули. (06.07.2018)

Міністр доручив здійснити експертизу на базі науково-дослідної лабораторії "Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського". Наразі зразки передано до науково-дослідної лабораторії. "Висновки за результатами експертизи допоможуть визначити об'єктивну причину вибуху міномета", - зазначили в міністерстві оборони.

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули троє українських військовослужбовців, ще дев'ятеро отримали поранення. Причиною вибуху став розрив міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів розробки ПАТ "Маяк", яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Для з'ясування причин трагедії було призначено службове розслідування. Президент України Петро Порошенко розпорядився до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду.

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