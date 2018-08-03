 Покарані двічі: доля колишніх в′язнів концтаборів після повернення до СРСР | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.08.2018

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Культура й стиль життя

Покарані двічі: доля колишніх в'язнів концтаборів після повернення до СРСР

Для радянського режиму ці люди були зрадниками. Колишніх в'язнів нацистських концтаборів у СРСР запроторювали до трудових таборів. Історії трьох українців із Запоріжжя, які були покарані двічі.

Відправлення примусових працівників до Німеччини. На тих, хто повернувся, чекали радянські трудові табори та клеймо в особовій справі

Відправлення примусових працівників до Німеччини. На тих, хто повернувся, чекали радянські трудові табори та клеймо в особовій справі

Про них у Радянському Союзу не згадували, так - начебто їх не існувало. Йдеться про тих, хто в роки Другої світової війни пройшов концтабори німецьких нацистів і повернувся додому - колишніх військовополених, примусових працівників… "Тоді до цих людей ставилися як до державних зрадників, - розповідає в розмові з DW Тетяна Пастушенко, кандидат історичних наук та старший науковий співробітник Інституту історії НАН України. - Якщо така людина прагнула змінити свій статус - отримати освіту або обійняти вищу посаду, - вона не мала шансів це зробити. Люди фактично жили під ковпаком". Як з'ясувалося, не мали перспектив за радянських часів навіть ті, хто лише народився в нацистському концтаборі. У нашому матеріалі три трагічні історії з життя репатріантів із Запоріжжя.

Усе життя з клеймом в особовій справі

Типова багатоповерхівка у спальному районі Запоріжжя. Двері квартири на першому поверсі відчиняє літня жінка в сукні з квітковим орнаментом. Вже після привітання стає зрозумілим, що вона радше читає по губах, ніж чує голос. Євгенії Сидоровій - нині вже 95, а позаду концтабір у нацистській Німеччині та радянське цькування. 

Євгенія Сидорова: Усе в Радянському Союзі було побудовано на залякування та брехні

Євгенія Сидорова: "Усе в Радянському Союзі було побудовано на залякуванні та брехні"

Свої молоді роки Євгенія Сидорова провела в концтаборі Равенсбрюк, що приблизно в 90 кілометрах на північ від Берліна. За часів нацизму це був найбільший концентраційний табір для жінок. Через нього пройшло щонайменше 130 тисяч осіб.

"У нас був випускний вечір у школі. Усі були красиві та щасливі. А на світанку ми дізналися, що почалася війна. Страх миттєво затьмарив радість, а юність минула разом зі сходом сонця", - розпочинає свою історію жінка. За словами Сидорової, вона разом з однокласниками одразу ж записалася у добровольці, а в роки окупації Запоріжжя була серед підпільників. Саме за це її і зіслали в концтабір до Німеччини. Загалом в ті роки близько 60 тисяч молодих людей з її міста було відправлено до нацистських таборів як остарбайтерів, тобто примусових працівників.

Ця елегантна пані кілька годин безперервно розповідає про усі жахи, які вона пережила в концтаборі. Її голос затремтів лише раз, а в куточках очей виступили сльози: серед її обов'язків було також і очищення печей крематорію. "Людські щелепи і колінні чашечки горять найгірше. Через великий потік трупів їм ніколи не давали догоріти до тла", - заплющуючи очі, аби не показати сльози, промовляє літня жінка.

Однак і в таборі тоді юна українка не втратила своєї сміливості. Там Євгенія Сидорова вступила до табірного підпілля і брала участь в організації втечі ув'язнених. Її завданням було роздобути компас та мапу. І вона це зробила. 15-ть утікачів з 16-ти втекли - одного застрелила охорона. Підозра наглядачів у пособництві впала і на Сидорову. Жінку били та катували, проте вона нікого не видала.

Дні визволення табору Євгенія Сидорова не пам'ятає, бо перебувала в лазареті в напівсвідомості через слабкість. Але й після визволення й повернення додому випробовування долі для Євгенії Сидорової не закінчились.

Коли жінка повернулась до Радянського Союзу, її намагалися відправити вже в радянський табір. "Проте мені трапився порядний офіцер - я його переконала, що не несу загрози", - розповідає Сидорова про те, як їй вдалося уникнути другого заслання.

Однак радощі були передчасними. "Усе своє життя - навіть при вступі до університету та на работу - за мною тягнулося клеймо в особовій справі з приписом "перебувала на ворожих територіях у роки війни". Все в Радянському Союзі було побудовано на залякуванні та брехні", - щиро переконана 95-річна жінка.

Радянське підпілля - німецький полон - радянській трудовий табір

Петру Кудіну нині йому 94 роки. Він живе в одному зі спальних районів  Запоріжжя разом з двома доньками у багатоповерховому будинку, який колись спроектував сам. Позаду - нацистській концтабір Дахау, а потім цькування з боку радянської влади. При цьому перед початком Другої світової війни Кудін, як він сам сьогодні визнає, був фанатично відданий радянській владі.  

Петро Кудін: Під час війни я був у таборі в Німеччині - цього було досить для підозр і недовіри

Петро Кудін: "Під час війни я був у таборі в Німеччині - цього було досить для підозр і недовіри"

"Коли прийшла звістка, що Німеччина напала на Радянський Союз, я одразу ж побіг до військкомату записуватися добровольцем", - здалеку починає свою розповідь старший чоловік. Однак дивиться не в очі, а якось скрізь - згодом сором'язливо зізнається кореспондентці DW, що бачить лише її силует, бо майже втратив зір.

Коли зніяковіння відступило, він продовжує: "До війська не взяли, бо був занадто юним. Проте комсомол залишив мене і тилу та наказав створити підпілля". За словами чоловіка, поштовхом до дій стали масові розстріли євреїв у місті. Він згуртував навколо себе надійних друзів та однокласників. Їм вдалося виконати кілька диверсійних завдань. Однак після чергової вилазки його та спільників заарештували німці. Згодом Кудіна відправили до нацистського концтабору Дахау, що був розташований неподалік Мюнхена. Там Петро Кудін провів півтора роки.

У квітні 1945 року, коли падіння нацистської Німеччини вже було неминучим, Петра Кудіна разом з іншими шістьма тисячами в'язнів погнали маршем смерті в сторону Альп. "Дорогою нас не годували та не давали пити. Багато людей помирало, не встигали підбирати трупи", - промовляє Кудін. Чоловік говорить, що німці вже відчували наближення кінця, а він вірив, що свобода поряд. "Ми з товаришем вирішили, що єдиним шляхом до порятунку буде втеча. Ми впали на тіла та прикинулися мертвими, а потім тихенько відповзли з дороги. Були голодні та голі, але жити хотілося понад усе", - стишує голос Кудін та протирає очі хустинкою.

Після визволення Петро Кудін пройшов перевірку у кількох фільтраційних радянських таборах. Згодом його відправили у складі трудового табору до російського міста Орськ на будівництво нафтопереробного завода. "Я отримав статус спецпоселенця, у мене не було жодних документів про мою особу, а також я не мав права самостійно залишити місто", - змальовує своє життя Кудін після повернення до Радянського Союзу.

Тільки через 11 років, у 1956 році, Петро Кудін зміг повернутися до рідного Запоріжжя. На той час вже мав дружину, трьох дітей та професію інженера-будівельника. Але зробити справжню кар'єру йому вже так і не вдалося. "Я - колишній репатріант, моя дружина - етнічна німкеня, під час війни я був у таборі в Німеччині - цього було досить для підозр і недовіри", - пояснює чоловік.

Пан Кудін зізнається, що попри прихильність до комсомолу в юності, має неоднозначне ставлення до всього, що з ним було у радянський період. Так само боляче йому говорити й про сьогодення. "Я дуже переймаюсь сьогоднішніми подіями в Україні. Ніколи не міг уявити, що у моєму житті знов з'явиться війна", - обриває розмову літній чоловік.

Народжена у концтаборі - для радянської влади зрадниця

До пані Сидорової та пана Кудіна час від часу навідується Євгенія Бойко, на житті якої Друга світова теж залишила глибокий відбиток. "Я народилася у 1944 році в нацистському таборі Равенсбрюк", - одразу починає свою розповідь пані Бойко, яка теж живе у Запоріжжі. Нині їй 75 років, а коли табір звільнили, їй було лише півтора роки, тому, за словами жінки, вона майже нічого не пам'ятає з тих часів.

Євгенія Бойко: Коли дивилися довідку про народження, ставлення одразу ставало упередженим

Євгенія Бойко: "Коли дивилися довідку про народження, ставлення одразу ставало упередженим"

"Мою мати вагітною забрали нацисти та відправили до Німеччини у табір як політичну ув'язнену. Вона працювала зоотехніком у колгоспі й була комуністкою", - пояснює Євгенія Іванівна, як вона народилась у концтаборі. Жінка розповідає, що її мати, як і всі інші, хто там був, не любила розповідати про табір. "Напевно, тому, що раніше взагалі була якась зневага, гоніння на тих, хто був у німецьких таборах під час війни", - каже Євгенія Бойко. За її словами, мати їй взагалі нічого не розповідала та не пояснювала, а про все вона дізналася сама, коли подорослішала.

"Спочатку я не розуміла, чому мене не хотіли брати до інституту, а згодом неохоче і на роботу. Коли дивилися довідку про народження, ставлення одразу ставало упередженим", - розповідає Євгенія Бойко та додає, що все життя пропрацювала вчителем початкових класів. "Згодом, коли я почала відвідувати міжнародні зустрічі з колишнімі в'язнями концтаборів з інших країн, я дізналася про все. І все зрозуміла. Лише в юності ніяк не могла збагнути, чим я можу загрожувати владі та суспільству. Ну чим? Якщо мені було всього півтора рочки під час звільнення Равенсбрюку?" - задається питанням 75-річна жінка.

Кілька останніх років Бойко очолює організацію колишніх в'язнів у Запоріжжі, є членом міжнародного комітету в'язнів концтабору Равенсбрюк. За її словами, раніше у Запоріжжі було близько 900 колишніх в'язнів, тепер вже залишилось не більше 30-ти. "Цим людям зараз 90-95 років, і щороку ці живі свідки нелюдських випробувань часів нацизму йдуть від нас", - говорить жінка.

Євгенію Бойко часто запрошують до Німеччини на різні міжнародні заходи в дні вшанування пам'яті жертв Голокосту . Вона вдячна за підтримку з боку німецької благодійної організації Maximilian-Kolbe-Werk, яка опікується тими, хто пережив нацистські концтабори та гетто. "Про нас не забувають у Німеччині. Проте я мрію, аби і в нашій країні більше знали та пам'ятали про ті страшні часи. Мрію також, щоб у нас були тематичні музеї, а молодь, як у Європі, частіше зустрічалася з колишніми в'язнями, адже живих свідків залишилось зовсім мало", - каже Євгенія Бойко.

  • Будинок EL-DE Назва будинку EL-DE Haus походить від ініціалів першого власника, католика-комерсанта Леопольда Дамена (Leopold Damen). Щойно збудовану споруду Дамен здав в оренду гестапо, яке діяло тут з грудня 1935 року до березня 1945 року. Гестапівці перепланували будівлю зсередини під власні потреби: у підвалі з'явились десять тюремних камер і шибениця.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Будинок EL-DE

    Назва будинку "EL-DE Haus" походить від ініціалів першого власника, католика-комерсанта Леопольда Дамена (Leopold Damen). Щойно збудовану споруду Дамен здав в оренду гестапо, яке розташовувалося тут з грудня 1935 року до березня 1945 року. Гестапівці перепланували будівлю зсередини під власні потреби: у підвалі з'явились десять тюремних камер і шибениця.

  • Гестапо в будинку EL-DE

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Гестапо в будинку EL-DE

    Гестапо утримовало в будинку EL-DE в'язнів, допитувало й катувало їх. У 1944 році арештантів у будинку EL-DE почали страчувати. За даними Центру документації періоду націонал-соціалізму в Кельні, за один день у дворі будинку могли стратити понад сто людей. Тіла вивозили на авто міської комунальної служби на західне кладовище Кельна, де гестапо мало свою територію, так зване "поле гестапо".

  • Українські написи на стінах камер У камерах будинку EL-DE нарахували близько 1800 написів і малюнків, що в'язні зробили олівцем, крейдою, вугіллям, надряпали цвяхами або нігтями. Понад 600 написів у камерах гестапо зроблені українцями та росіянами. Дослідники стверджують, написів було більше, адже в'язницю перебудовували у 1943 році, стіни фарбували.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Українські написи на стінах камер

    У камерах будинку EL-DE нарахували близько 1800 написів і малюнків, що в'язні зробили олівцем, крейдою, вугіллям, надряпали цвяхами або нігтями. Понад 600 написів у камерах гестапо зроблені українцями та росіянами. Дослідники стверджують, написів було більше, адже в'язницю перебудовували у 1943 році, стіни фарбували.

  • Катування в гестапівській в'язниці Камери в будинку EL-DE були розраховані на одну-дві людини, однак насправді в них тримували значно більше в'язнів, особливо наприкінці війни. Навіть гестапо заявляло, що камери перевантажені у вісім-дванадцять разів. Розповідають, що крики в'язнів, яких катували в підвалах цього будинку, можна було почути навіть на вулиці. Допити могли тривати тижні і навіть місяці.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Катування в гестапівській в'язниці

    Камери в будинку EL-DE були розраховані на одну-дві людини, однак насправді в них тримували значно більше в'язнів, особливо наприкінці війни. Навіть гестапо заявляло, що камери перевантажені у вісім-дванадцять разів. Розповідають, що крики в'язнів, яких катували в підвалах цього будинку, можна було почути навіть на вулиці. Допити могли тривати тижні і навіть місяці.

  • Серед в'язнів в будинку EL-DE було й чимало примусових працівників. За рахунок примусових працівників нацисти намагались компенсувати нестачу робочих рук під час війни. З окупованих територій людей вивозили на роботи до Німеччини. Це фото однієї з українок з обліку примусових робітників на промислових підприємствах у Кельні. Напис OST є скороченням від Ostarbeiter - працівник зі Сходу.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Українці серед примусових робітників

    Серед в'язнів в будинку EL-DE було й чимало примусових працівників. За рахунок примусових працівників нацисти намагались компенсувати нестачу робочих рук під час війни. З окупованих територій людей вивозили на роботи до Німеччини. Це фото однієї з українок з обліку примусових робітників на промислових підприємствах у Кельні.

  • В Україні та Білорусі німецькі солдати оточували цілі села та вивозили все працездатне населення. На фото: родина українських примусових працівників на одному з фермерських дворів у селі Порц, що під Кельном. Нині Порц є районом Кельна.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Вивозили все працездатне населення

    В Україні та Білорусі німецькі солдати під час Другої світової війни оточували цілі села та вивозили все працездатне населення. На фото: родина українських примусових працівників на одному з фермерських дворів у селі Порц, що під Кельном. Нині Порц є районом Кельна.

  • Під контролем гестапо У третьому рейху гестапо контролювало примусових робітників, військовополонених, в'язнів концтаборів. Для залякування примусових робітників, гестапо на околиці міста проводили публічні страти робітників які порушили їхні вказівки. Людей арештовували, багато хто після допиту в будинку EL-DE був страчений.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Під контролем гестапо

    У "третьому рейху" гестапо контролювало примусових робітників, військовополонених, в'язнів концтаборів. Для залякування примусових робітників, гестапо на околиці міста проводили публічні страти робітників які порушили їхні вказівки. Людей арештовували, багато хто після допиту в будинку "EL-DE" був страчений.

  • Спогади тих, хто вижив Я йшла вулицею і потрапила в облаву. Хто був старше - відпускали. Молодих як я відправляли в Німеччину, - згадує українка Наталія Р. Після спроби втекти з табору для примусових працівників вона потрапила до будинку EL-DE. Центр документації періоду націонал-соціалізму провів 500 інтерв'ю з колишніми примусовими працівниками. Їхні спогади зібрані в книзі Нас вони насильно забрали в Кельн.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Спогади тих, хто вижив

    "Я йшла вулицею і потрапила в облаву. Хто був старше - відпускали. Молодих як я відправляли в Німеччину", - згадує українка Наталія Р. Після спроби втекти з табору для примусових працівників вона потрапила до будинку "EL-DE". Центр документації періоду націонал-соціалізму провів 500 інтерв'ю з колишніми примусовими працівниками. Їхні спогади зібрані в книзі "Нас вони насильно забрали в Кельн".

  • Страти у дворі будинку EL-DE Остання страта десяти людей сталась у цьому дворі будинку гестапо 2 березня 1945 року, за чотири дні до входження американських військ у Кельн. Дослідники встановили, що серед вбитих - 15-річний підліток з Кельна, російський військовополонений та один поляк. Тіла страчених залишались у дворі до жовтня 1945 року, їх не встигли прибрати.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Страти у дворі будинку EL-DE

    Остання страта десяти людей сталась у цьому дворі будинку гестапо 2 березня 1945 року, за чотири дні до входження американських військ у Кельн. Дослідники встановили, що серед вбитих - 15-річний підліток з Кельна, російський військовополонений та поляк. Тіла страчених залишались у дворі до жовтня 1945 року, їх не встигли прибрати.

  • Життя на кістках Унаслідок бомбардувань Кельн був майже цілковито зруйнований. Серед лічених будівель, які вціліли, був і будинок EL-DE. Пізніше тут розташувались служба реєстрації актів цивільного стану й пенсійне управління. Траплялось і так, що люди яких катували в цьому будинку, вже після війни приходили сюди оформлювати пенсію. Про те, що тут базувалось кельнське гестапо намагалися забути.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Життя на кістках

    Унаслідок бомбардувань Кельн був майже цілковито зруйнований. Серед лічених будівель, які вціліли, був і будинок "EL-DE". Пізніше тут розташувались служба реєстрації актів цивільного стану й пенсійне управління. Траплялось і так, що люди яких катували в цьому будинку, вже після війни приходили сюди оформлювати пенсію. Про те, що тут базувалось кельнське гестапо намагалися забути.

  • Злочини нацистів не забуті У 1979 році активіст з Кельна Саммі Медґе (Sammy Maedge) проник у підвал будівлі EL-DE і сфотографував стінні написи в'язнів. Громадський рух, членами якого переважно були жертви нацистського режиму, вимагали перетворити будинок EL-DE на меморіальний об'єкт. Згодом тут відкрили Центр документації періоду націонал-соціалізму, в якому зібрані свідчення злочинів націонал-соціалістичного режиму.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Злочини нацистів не забуті

    У 1979 році активіст з Кельна Саммі Медґе (Sammy Maedge) проник у підвал будівлі "EL-DE" і сфотографував стінні написи в'язнів. Громадський рух, членами якого переважно були жертви нацистського режиму, вимагали перетворити будинок EL-DE на меморіальний об'єкт. Згодом тут відкрили Центр документації періоду націонал-соціалізму, в якому зібрані свідчення злочинів націонал-соціалістичного режиму.

  • Повернутись назад З кінця 1980-х Центр документації періоду націонал-соціалізму у Кельні здійснив програму відвідувань колишніми в'язнями будинку EL-DE. Через багато років після війни люди, які утримувались тут гестапо та вижили, повернулись до Кельна. Серед них було чимало українців та інших колишніх в'язнів з пострадянського простору.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Повернутись назад

    З кінця 1980-х Центр документації періоду націонал-соціалізму у Кельні здійснює програму відвідувань колишніми в'язнями будинку "EL-DE". Через багато років після війни люди, які утримувались тут гестапо та вижили, повернулись до Кельна. Серед них було чимало українців та інших колишніх в'язнів з пострадянського простору.

    Автор: Юлія Стець


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Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

Спочатку ця будівля в Кельні планувалась як житлово-офісний комплекс. Але в 1935 році сюди заїхало гестапо: в підвалі - камери та шибениця. Під час Другої світової війни в "Будинку EL-DE" утримувались і українці. (08.05.2018)  

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Берлінські ведмеді у сувенірному магазині

Що привезти на пам'ять з Німеччини?

З чим повернутися з відпустки у Німеччині? До вашої уваги 20 типово німецьких сувенірів на будь-який смак.  

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