Позов України до Міжнародного суду ООН проти Російскої Федерації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Позов України проти Росії".

У січні 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Російської Федерації, звинувативши Росію в порушенні двох міжнародних конвенцій, а саме - Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.