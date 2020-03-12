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Позов України проти Росії

Позов України до Міжнародного суду ООН проти Російскої Федерації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Позов України проти Росії".

У січні 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Російської Федерації, звинувативши Росію в порушенні двох міжнародних конвенцій, а саме - Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Путін назавжди? Німці про "обнулення" Путіна і поправки до конституції Росії (12.03.2020) 12.03.2020

Володимир Путін, який вже 20 років править у Росії, отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом РФ до 2036 року. Усе - завдяки ухваленим Держдумою поправкам до конституції Росії. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".
Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії

Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії 21.02.2020

Арбітражний трибунал у Гаазі ухвалив рішення на користь України у позові Києва проти Москви щодо порушення Конвенції ООН з морського права. Суд визнав за собою юрисдикцію розглядати справу по суті.
ЄСПЛ розпочав слухання у справі щодо анексії Криму

ЄСПЛ розпочав слухання у справі щодо анексії Криму 11.09.2019

Європейський суд з прав людини розпочав слухання у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини у Криму після анексії півострова.
В арбітражі у Гаазі завершилися слухання у морській справі України проти РФ

В арбітражі у Гаазі завершилися слухання у "морській справі" України проти РФ 14.06.2019

У Гаазі завершилися попередні слухання позову України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Арбітри ухвалять рішення щодо розгляду справи по суті за кілька місяців, повідомила Олена Зеркаль.
Україна в Суді ООН звинуватила Росію в подальшому фінансуванні тероризму

Україна в Суді ООН звинуватила Росію в подальшому фінансуванні тероризму 04.06.2019

Росія намагається затягнути розгляд справи в Міжнародному суді ООН у Гаазі, а тим часом і надалі фінансує тероризм і ігнорує попередні постанови суду, сказала заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль.
Слухання у Суді ООН: Росія відкидає звинувачення, Київ каже про затягування

Слухання у Суді ООН: Росія відкидає звинувачення, Київ каже про затягування 03.06.2019

Закиди України на адресу Росії у фінансуванні тероризму на Донбасі безпідставні, стверджує російська сторона в Міжнародному суді ООН. РФ хоче довести відсутність у суду юрисдикції, а Київ каже про затягування процесу.
Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН: що треба знати

Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН: що треба знати 03.06.2019

Позов України до Росії у Міжнародному суді ООН розглядають уже понад два роки. Головні факти судової тяганини - в огляді DW.
Засідання ЄСПЛ за кримським позовом України до РФ відбудеться 11 вересня

Засідання ЄСПЛ за кримським позовом України до РФ відбудеться 11 вересня 15.05.2019

Український уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина повідомив про призначення нової дати слухань за позовом Києва про порушення прав людини в Криму.
Україна і Нідерланди обміняються даними про збитий над Донбасом MH-17

Україна і Нідерланди обміняються даними про збитий над Донбасом MH-17 30.08.2017

Обмін інформацією про збитий в 2014 році малайзійський літак Boeing 777 рейсу MH-17 допоможе Україні у підготовці позову проти Росії щодо фінансування тероризму на Донбасі.
Київ має подати документи за позовом проти РФ через морську конвенцію до 19 лютого 2018 року

Київ має подати документи за позовом проти РФ через морську конвенцію до 19 лютого 2018 року 22.05.2017

Київ має до 19 лютого 2018 року подати документи у справі позову проти РФ щодо порушення нею морської конвенції ООН. Таку дату оприлюднила постійна палата третейського суду в Гаазі.
Коментар: Одночасна перемога й поразка Києва в Міжнародному суді ООН

Коментар: Одночасна перемога й поразка Києва в Міжнародному суді ООН 20.04.2017

Трагічність та тріумф у суді - зовсім поряд. У середу в цьому мала переконатись Україна у Міжнародному суді ООН у Гаазі. Як перемога, так і поразка Києва в суді є справедливими, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН: п'ять фактів, які треба знати

Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН: п'ять фактів, які треба знати 19.04.2017

У середу, 19 квітня, Міжнародний суд ООН винесе проміжне рішення за позовом України проти Росії щодо Криму і Донбасу. Про що йдеться у позові та які можуть бути його наслідки - у довідці від DW.
В Україні хочуть оштрафувати російську авіакомпанію за польоти до Криму

В Україні хочуть оштрафувати російську авіакомпанію за польоти до Криму 31.03.2017

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Україна подасть позов на п'ять мільйонів гривень до російської авіакомпанії, які здійснює незаконні польоти до анексованого Росією Криму.
Україна передасть Міжнародному суду ООН дипломатичне листування з Росією

Україна передасть Міжнародному суду ООН дипломатичне листування з Росією 08.03.2017

Україна розкриє Міжнародному суду ООН своє дипломатичне листування з Росією. Це стане підтвердженням претензій Києва до Москви.
Позов проти Росії: на що Київ сподівається у Міжнародному суді ООН

Позов проти Росії: на що Київ сподівається у Міжнародному суді ООН 06.03.2017

6 березня в Гаазі розпочинається розгляд позову України проти Росії. Київ закидає Москві фінансування тероризму на Донбасі та дискримінацію меншин у Криму. Україна може розраховувати на успіх, вважають експерти.