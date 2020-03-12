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Позов України до Міжнародного суду ООН проти Російскої Федерації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Позов України проти Росії".
У січні 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Російської Федерації, звинувативши Росію в порушенні двох міжнародних конвенцій, а саме - Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Путін, який вже 20 років править у Росії, отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом РФ до 2036 року. Усе - завдяки ухваленим Держдумою поправкам до конституції Росії. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".
Закиди України на адресу Росії у фінансуванні тероризму на Донбасі безпідставні, стверджує російська сторона в Міжнародному суді ООН. РФ хоче довести відсутність у суду юрисдикції, а Київ каже про затягування процесу.