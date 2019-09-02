Позиції ЗСУ на Донбасі знову обстрілювали: один військовий загинув

Під час обстрілів загонами проросійських бойовиків позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил.
Пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) знову повідомив про втрати у лавах Збройних сил України (ЗСУ) в зоні бойових дій на Донбасі. Згідно з оприлюдненим зранку у четвер, 5 вересня, на Facebook-сторінці пресцентру повідомленням, унаслідок обстрілів позицій ЗСУ загонами бойовиків проросійських сепаратистів у середу, 4 вересня, загинув один військовослужбовець ЗСУ.
Загиблий отримав "несумісне з життям" поранення, йдеться в повідомленні. У пресцентрі ООС інформували, що обстріл військових ЗСУ бойовиками вівся "із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння", в тому числі й з мінометів калібром 80 та 120 міліметрів. Крім того, збройні формування сепаратистів стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також із озброєння БМП.
Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, фактично перемир'я так і не настало і порушення з боку збройних формувань сепарастистів продовжилися.
За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.
Через обстріли з боку проросійських бойовиків 30 серпня один українській боєць отримав поранення не сумісне з життям. Напередодні бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ. (30.08.2019)
За останні два тижні на Сході України не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Тим часом Київ на засіданні ТКГ закликав росіян повернутися до СЦКК. (04.09.2019)
Унаслідок обстрілів загонами бойовиків проросійських сепаратистів позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил. (02.09.2019)