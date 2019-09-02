 Позиції ЗСУ на Донбасі знову обстрілювали: один військовий загинув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Позиції ЗСУ на Донбасі знову обстрілювали: один військовий загинув

Під час обстрілів загонами проросійських бойовиків позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил.

Війна на Донбасі

На Донбасі загинув ще один український солдат

Пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) знову повідомив про втрати у лавах Збройних сил України (ЗСУ) в зоні бойових дій на Донбасі. Згідно з оприлюдненим зранку у четвер, 5 вересня, на Facebook-сторінці пресцентру повідомленням, унаслідок обстрілів позицій ЗСУ загонами бойовиків проросійських сепаратистів у середу, 4 вересня, загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Загиблий отримав "несумісне з життям" поранення, йдеться в повідомленні. У пресцентрі ООС інформували, що обстріл військових ЗСУ бойовиками вівся "із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння", в тому числі й з мінометів калібром 80 та 120 міліметрів. Крім того, збройні формування сепаратистів стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також із озброєння БМП.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, фактично перемир'я так і не настало і порушення з боку збройних формувань сепарастистів продовжилися. 

За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Штаб ООС: На Донбасі загинув український військовий

Через обстріли з боку проросійських бойовиків 30 серпня один українській боєць отримав поранення не сумісне з життям. Напередодні бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ. (30.08.2019)  

Спецпредставник ОБСЄ: Перемир'я на Донбасі дає результати

За останні два тижні на Сході України не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Тим часом Київ на засіданні ТКГ закликав росіян повернутися до СЦКК. (04.09.2019)  

Обстріл позицій ЗСУ на Донбасі: один військовий загинув

Унаслідок обстрілів загонами бойовиків проросійських сепаратистів позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил. (02.09.2019)  

На Донбасі загинув український військовий

Унаслідок обстрілів з боку бойовиків 25 серпня на Донбасі було поранено чотирьох військових Збройних сил України. Один із поранених помер під час евакуації до медзакладу, повідомили в пресцентрі штабу Об'єднаних сил. (25.08.2019)  

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

Обстріл позицій ЗСУ на Донбасі: один військовий загинув 02.09.2019

Унаслідок обстрілів загонами бойовиків проросійських сепаратистів позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

Штаб ООС: На Донбасі загинув український військовий 30.08.2019

Через обстріли з боку проросійських бойовиків 30 серпня один українській боєць отримав поранення не сумісне з життям. Напередодні бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Ukraine Donbass Stanyzia Luhanska Innenflüchtlinge

Українська сторона розпочала демонтаж укріплень біля мосту в Станиці Луганській 24.08.2019

До демонтажу укріплень перейшли після огляду ділянки на наявність мін та вибухонебезпечних предметів. Якщо не буде "синхронних дій" з боку проросійських бойовиків, українська сторона припинить демонтаж.

Реклама

Докладно

Знак, що вказує напрям до равликової ферми на Західній Україні

Зе-п'ятирічка: чи зросте економіка України на 40 відсотків?

Прем'єр Гончарук каже про плани досягти зростання ВВП в Україні на 40 відсотків за п'ять років. Що думають експерти?  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  