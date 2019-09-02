Позиції ЗСУ на Донбасі знову обстрілювали: один військовий загинув

Пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) знову повідомив про втрати у лавах Збройних сил України (ЗСУ) в зоні бойових дій на Донбасі. Згідно з оприлюдненим зранку у четвер, 5 вересня, на Facebook-сторінці пресцентру повідомленням, унаслідок обстрілів позицій ЗСУ загонами бойовиків проросійських сепаратистів у середу, 4 вересня, загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Загиблий отримав "несумісне з життям" поранення, йдеться в повідомленні. У пресцентрі ООС інформували, що обстріл військових ЗСУ бойовиками вівся "із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння", в тому числі й з мінометів калібром 80 та 120 міліметрів. Крім того, збройні формування сепаратистів стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також із озброєння БМП.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, фактично перемир'я так і не настало і порушення з боку збройних формувань сепарастистів продовжилися.

За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.