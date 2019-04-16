Позитивне ставлення росіян до Сталіна сягнуло рекордного рівня - "Левада-Центр"

Роль диктатора Йосипа Сталіна в історії Росії позитивно оцінюють у цілому 70 відсотків росіян. Зазначений показник є максимальним за всі роки досліджень суспільної думки у країні, повідомляє у вівторок, 16 квітня, російський "Левада-Центр". Так "цілком позитивною" роль радянського диктатора в житті Росії бачать 18 відсотків опитаних, "скоріше позитивною" - 52 відсотка опитаних.

Негативну оцінку його ролі дали в сумі лише 19 відсотків респондентів. Із них "скоріше негативною" роль Сталіна в житті РФ вважають 14 відсотків респондентів. І лише п'ять відсотків оцінили її як "різко негативну".

На запитання соціологів "Як ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?" чотири відсотки респондентів відповіли "із захопленням", шість відсотків - "із симпатією" і 41 відсоток - "з повагою".

Про негативне ставлення (з неприязню і роздратуванням, зі страхом, або з відразою й ненавистю) заявили в сумі лише 14 відсотків опитаних. Ще 26 відсотків зазначили, що Сталін їм байдужий, один відсоток опитаних росіян не знає, хто він такий, і сім відсотків мали труднощі з відповіддю на це питання.

На питання про те, "Чи виправдані людські жертви, яких зазнав радянський народ у сталінську епоху", 13 відсотків респондентів обрали відповідь "з певністю, так", 33 відсотки опитаних вважають, що "якоюсь мірою, так", а 45 відсотків кажуть: "Ні, вони нічим не виправдані". Таким чином, опитування вказує на приблизно однакову кількість людей, які мають полярні думки зі згаданого приводу.

Як зазначають автори дослідження, в усіх вікових групах частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, домінує над тими, хто оцінює його негативно. Водночас наймолодші респонденти - від 18 до 24 років - найчастіше за інших висловлювалися байдуже щодо постаті російського диктатора.

Репрезентативне опитування було проведене 21-27 березня серед 1638 повнолітніх жителів 50 російських регіонів.

Дивитись відео 03:50 Поділитись Жертви сталінських репресій: як "Остання адреса" розшукує родичів (16.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2uQgL Жертви сталінських репресій: як "Остання адреса" розшукує родичів