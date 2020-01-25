 ″Позбудьтеся її!″ - в США оприлюднено відеозапис розмови Трампа про Йованович | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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"Позбудьтеся її!" - в США оприлюднено відеозапис розмови Трампа про Йованович

Низка американських ЗМІ оприлюднила записи розмов президента Дональда Трампа. На одному з них він вимагає негайного звільнення експосолки США в Україні Марі Йованович.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

На оприлюдненому телеканалом ABC відеозаписі президент США Дональд Трамп прямо вимагає домогтися негайного звільнення американської посолки в Україні Марі Йованович, що стала одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.

Окремі уривки відео було опубліковано ввечері п'ятниці, 24 січня, однак інформаційне агентство Reuters отримало його повну версію від Джозефа Бонді, адвоката Льва Парнаса - американського бізнесмена українського походження, й оприлюднило додаткові дані в неділю, 26 січня.

Вечеря у готелі Трампа

На відео чутно, як один із співрозмовників американського президента заявляє, що Йованович "є проблемою", після чого Трамп дає вказівку негайно домогтися її звільнення.

"Позбудьтеся її! Викиньте її завтра. Мене це не хвилює. Викиньте її завтра. Приберіть її. Добре? Зробіть це", - наполягає голос Трампа на відео.

Лев Парнас, американський бізнесмен українського походження і свідок у справі про імпічмент Трампа

Лев Парнас, американський бізнесмен українського походження і свідок у справі про імпічмент Трампа

Відеозапис було зроблено в квітні 2018 року, під час приватної вечері за участі Трампа, Парнаса і його ділового партнера Ігоря Фрумана у Trump International Hotel у Вашингтоні. Загалом запис триває 83 хвилини, однак більшу його частину камера знімає стелю приміщення, адже Парнас, який робив запис, був змушений покласти телефон на стіл. Тому сказане ним та Трампом можна ідентифікувати лише за голосом.

Білій дім поки жодним чином не прокоментував публікацію цього відео.

Парнас говорив про відео раніше

Опублікований запис підтверджує заяву Парнаса, який напередодні повідомляв ЗМІ про цю розмову із Трампом та стверджував, що ініціатива звільнення Йованович походила саме від американського президента. Також, за словами Бонді, бізнесмен надіслав копію запису до комітету Палати представників Конгресу США з розвідки, очільник якого Адам Шифф зараз представляє команду обвинувачення під час розгляду справи про імпічмент у американському Сенаті.

Нагадаємо, що Лев Парнас був діловим партнером особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані та, за його словами, допомагав останньому "розкопувати бруд" на потенційного суперника Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена, чий син працював раніше в українській компанії Burisma. Зараз Парнас виступає свідком демократів у справі про імпічмент американського президента і разом із Фурманом є підозрюваним у справі про порушення правил фінансування виборчої кампанії у США. Їх звинувачують у тому, що вони допомагали приховувати реальних донорів кампанії Трампа.

Дивитись відео 01:56

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