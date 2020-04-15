 Пожертвуйте біткоіни: у Twitter зламали акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

Пожертвуйте біткоіни: у Twitter зламали акаунти Гейтса, Обами, Маска і Apple

Хакери розмістили на сторінках знаменитостей і великих компаній заклик переводити біткоіни, пообіцявши повернути їх, подвоївши суму. Twitter проводить розслідування хакерської атаки.

Невідомий зламав низку акаунтів відомих людей у Twitter

Невідомий зламав низку акаунтів відомих людей у Twitter

Невідомі зловмисники в середу, 15 липня, зламали акаунти в соцмережі Twitter відомих користувачів і розмістили на їхніх сторінках однакові твіти з проханням пожертвувати біткоіни, обіцяючи повернути їх у подвійному розмірі через півгодини. Всі повідомлення включали адресу одного і того ж біткоін-гаманця. Такі твіти з'явилися на сторінках засновника компанії SpaceX Ілона Маска, співзасновника концерну Microsoft Білла Гейтса, експрезидента США Барака Обами, репера Каньї Веста, а також в офіційних акаунтах компаній Apple і Uber.

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Записи були видалені незабаром після публікації, але, як повідомляє редактор видання The Verge Том Уоррен, хакерам вдалося отримати більше 104 тисяч доларів. Видання Business Insider зв'язалося з прессекретарем Білла Гейтса, той підтвердив, що твіт був опублікований не Гейтсом.

За різними оцінками, дана кібератака може стати найбільшою в історії системи безпеки Twitter.

Twitter працює в обмеженому режимі

У компанії Twitter заявили, що їм відомо про "інциденти щодо акаунтів" в соцмережі. "Ми проводимо розслідування і робимо кроки, щоб це виправити. Про оновлення повідомимо всім найближчим часом", - йдеться в повідомленні компанії

Станом на ранок 16 липня Twitter продовжує працювати з обмеженнями.

Так, служба технічної підтримки Twitter заявила, що у більшості акаунтів знову з'явилася можливість писати повідомлення, проте ця можливість може з'являтися і зникати.

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"У міру того як ми продовжуємо працювати над виправленням (ситуації), ця функція може з'являтися і зникати. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в нормальне русло", - повідомили в службі технічної підтримки соцмережі.

Тим часом, засновник і глава Twitter Джек Дорсі заявив, що поділиться з громадськістю подробицями ситуації зі зламом, коли у нього буде повне розуміння події.

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"Важкий день для нас у Твіттері. Ми всі відчуваємо себе жахливо через те, що сталося. Ми діагностуємо (проблему) і поділимося всім, чим зможемо, коли у нас буде більш повне розуміння того, що саме сталося", - написав Дорсі.

На злам відреагували у ФБР

Очевидна афера також привернула увагу ФБР. "Нам відомо про сьогоднішній інцидент з безпекою, пов'язаний з декількома акаунтами в Twitter, що належать високопоставленим особам",- йдеться в заяві про відділення ФБР в Сан-Франциско.

"Ми радимо громадськості не ставати жертвою цієї афери, відправляючи криптовалюту або гроші у зв'язку з цим інцидентом", - додали у ФБР.

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