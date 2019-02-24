Пожежі та мародерство під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі

Під час акції "жовтих жилетів" у суботу, 16 березня, протестувальники розграбували та спалили чимало закладів на Єлисейських полях та інших вулицях у центрі Парижа, повідомляє агентство AFP. Зокрема, демонстранти підпалили банк та два ресторани, розграбували кілька крамниць.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників, які жбурляли в правоохоронців каміння. Поліцейські заарештували понад 150 демонстрантів. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у протестах у Парижі взяли участь до 10 тисяч осіб - порівняно з близько 2,8 тисячі протестувальників, що вийшли на вулиці французької столиці минулої суботи. В інших містах країни у протестах взяли участь 4,5 тисячі осіб (порівняно з 4,2 тисячі тижнем раніше).

За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, серед протестувальників було до півтора тисячі "ультраагресивних" людей, які були налаштовані на насильницькі дії. Учасники руху "жовтих жилетів" обіцяли вивести 16 березня на вулиці багато своїх прихильників, щоб відзначити чотири місяці протестів.

Того ж дня у центрі Парижа пройшов мирний марш проти змін клімату, в якому взяли участь до 36 тисяч осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ Франції.