 Пожежі та мародерство під час протестів ″жовтих жилетів″ у Парижі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2019

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Новини

Пожежі та мародерство під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі

Під час акції "жовтих жилетів" протестувальники пограбували та спалили численні магазини та ресторани на Єлисейських полях та прилеглих вулицях у Парижі.

Розгромлений протестувальниками магазин у Парижі, 16 березня 2019 року

Розгромлений протестувальниками магазин у Парижі, 16 березня 2019 року

Під час акції "жовтих жилетів" у суботу, 16 березня, протестувальники розграбували та спалили чимало закладів на Єлисейських полях та інших вулицях у центрі Парижа, повідомляє агентство AFP. Зокрема, демонстранти підпалили банк та два ресторани, розграбували кілька крамниць.

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У всій Франції 9 березня протестували понад 28 тисяч людей. Це на 10 тисяч менше, ніж тиждень тому, підрахували у французькому МВС. У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. (09.03.2019)

Франція намагається боротися зі спалахом антисемітизму. У підбурюванні до скоєння злочинів на цьому ґрунті обвинувачують також і представників руху "жовтих жилетів". Репортаж DW. (19.02.2019)

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників, які жбурляли в правоохоронців каміння. Поліцейські заарештували понад 150 демонстрантів. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у протестах у Парижі взяли участь до 10 тисяч осіб - порівняно з близько 2,8 тисячі протестувальників, що вийшли на вулиці французької столиці минулої суботи. В інших містах країни у протестах взяли участь 4,5 тисячі осіб (порівняно з 4,2 тисячі тижнем раніше).

За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, серед протестувальників було до півтора тисячі  "ультраагресивних" людей, які були налаштовані на насильницькі дії. Учасники руху "жовтих жилетів" обіцяли вивести 16 березня на вулиці багато своїх прихильників, щоб відзначити чотири місяці протестів.

Того ж дня у центрі Парижа пройшов мирний марш проти змін клімату, в якому взяли участь до 36 тисяч осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ Франції.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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