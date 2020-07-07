Пожежі на Луганщині: Зеленський обіцяє допомогу людям, які втратили житло

Унаслідок лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області загинуло п'ятеро осіб, повідомив у середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває на Луганщині з робочим візитом. За словами Зеленського, прийнято рішення виділити 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, і ще окремо кожній людині по 20 тисяч гривень допомоги.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і голова Національної поліції Ігор Клименко також екстрено відправилися до Луганської області для координації дій у подоланні масштабних лісових пожеж і здійснення повітряного моніторингу районів загоряння.

За словами Авакова, якого цитує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок пожеж знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будинків, 36 житлових будинків пошкоджено. Як зазначив Аваков, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі працівників підрозділів МВС. "Понад 1200 працівників ДСНС, Нацполіціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, в тому числі два літаки Ан-32П, ліквідують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі", - сказав він.

Нагадаємо, що 6 липня села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на ранок 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.