Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?
Півтора тижня світ з острахом спостерігав, як палає Чорнобильська зона - радіоактивний анклав розміром з Люксембург за сто кілометрів від Києва. Пожежу, що стала найбільшою з часів аварії на ЧАЕС у 1986 році, вдалося приборкати лише на десятий день - завдяки героїзму сотень пожежників і волонтерів, пожежній авіації та - дощу. І хоча вогонь, що впритул підійшов до атомної станції, наразі вдалось зупинити, а рівень радіації навіть у прилеглих районах не перевищує норми, радіти зарано: радіоактивні ліси навколо реактора будь-якої миті можуть спалахнути знову. Дивіться чому:
Після тривалого мовчання президент Володимир Зеленський заспокоює: пожежі у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС - під контролем. Схоже, міжнародні партнери йому повірили. (15.04.2020)
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