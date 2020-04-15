 Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?

Нині експерти та екологи підраховують величезну шкоду, яку пожежа завдала зокрема флорі і фауні

Нині експерти та екологи підраховують величезну шкоду, яку пожежа завдала зокрема флорі і фауні

Півтора тижня світ з острахом спостерігав, як палає Чорнобильська зона - радіоактивний анклав розміром з Люксембург за сто кілометрів від Києва. Пожежу, що стала найбільшою з часів аварії на ЧАЕС у 1986 році, вдалося приборкати лише на десятий день - завдяки героїзму сотень пожежників і волонтерів, пожежній авіації та - дощу. І хоча вогонь, що впритул підійшов до атомної станції, наразі вдалось зупинити, а рівень радіації навіть у прилеглих районах не перевищує норми, радіти зарано: радіоактивні ліси навколо реактора будь-якої миті можуть спалахнути знову. Дивіться чому:

DW.COM

Пожежі біля ЧАЕС: наскільки це небезпечно?

Після тривалого мовчання президент Володимир Зеленський заспокоює: пожежі у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС - під контролем. Схоже, міжнародні партнери йому повірили. (15.04.2020)  

Чим загрожує пожежа у Чорнобильській зоні

Унаслідок підпалу трави у прилеглих селах пожежа поширилася на Чорнобильську зону відчуження, де горить уже 35 гектарів лісу, кущів та сухої трави. Яку загрозу несе в собі стихія та як запобігти підпалам, з'ясовувала DW. (07.04.2020)  

"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW. (04.12.2019)  

Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео)

Минулого року Чорнобильську зону відвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п’ять років тому. Ще більшого напливу відвідувачів туроператори очікують через успіх серіалу "Чорнобиль". (19.06.2019)  

Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео)

Чи є у Прип’яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу? Чи реально врятувати його після років вандалізму і мародерства? Інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою. (04.07.2019)  

Також за темою

Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знов, адже "режимна" зона відчуження насправді закрита лише для законослухняних громадян, а не для паліїв.

Ukraine Waldbrände bei Tschernobyl

У Чорнобильській зоні рятувальники не можуть приборкати пожежу 13.04.2020

У Чорнобильській зоні досі горять ліси та покинуті села. Водночас сховищу твердих радіоактивних відходів нічого не загрожує, запевнили у держагентстві з управління зоною відчуження.

Чорнобильський туризм: що шукають і що знаходять іноземці у "мертвій зоні" (18.06.2019) 17.06.2019

Після сенсаційного успіху американського серіалу "Чорнобиль" українські фірми, які організовують тури до зони відчуження, розраховують на не менш сенсаційний наплив іноземних туристів. У кіосках на в’їзді до Чорнобиля продають радянські протигази і презервативи з символікою ЧАЕС, а головний туристичний об’єкт зони - евакуйоване місто Прип’ять - дедалі занепадає.

Реклама

Докладно

Коронавірусний карантин у Барселоні - подібну картину можна побачити нині в багатьох європейських містах

Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину

У Брюсселі сподіваються, що завдяки рекомендаціям вдасться уникнути некоординованих дій у межах Євросоюзу.  

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 Мрія

Як українські "Руслани" та "Мрія" рятують світ (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  