Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Півтора тижня світ з острахом спостерігав, як палає Чорнобильська зона - радіоактивний анклав розміром з Люксембург за сто кілометрів від Києва. Пожежу, що стала найбільшою з часів аварії на ЧАЕС у 1986 році, вдалося приборкати лише на десятий день - завдяки героїзму сотень пожежників і волонтерів, пожежній авіації та - дощу. І хоча вогонь, що впритул підійшов до атомної станції, наразі вдалось зупинити, а рівень радіації навіть у прилеглих районах не перевищує норми, радіти зарано: радіоактивні ліси навколо реактора будь-якої миті можуть спалахнути знову. Дивіться чому: