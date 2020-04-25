 Пожежі в Чорнобильській зоні: рятувальники намагаються локалізувати два осередки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

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Пожежі в Чорнобильській зоні: рятувальники намагаються локалізувати два осередки

Рятувальники намагаються локалізувати два осередки пожеж у Чорнобильській зоні - біля села Крива Гора та між селами Рудьки і Буряківка. До гасіння залучено понад тисячу пожежників та 234 одиниці техніки.

Рятувальники гасять лісову пожежу біля села Рагівка 10 квітня

Рятувальники гасять лісову пожежу біля села Рагівка 10 квітня

При гасінні пожеж у зоні відчуження та безумовного відселення в Київській області станом на ранок понеділка, 27 квітня, основні зусилля підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спрямовані на локалізацію двох осередків - біля села Крива Гора та між селами Рудьки і Буряківка, зазначається у повідомленні на сайті ДСНС.

Для облаштування протипожежних розривів рятувальники залучили важку інженерну техніку, у тому числі й шляхопрокладачі Збройних сил України. Всього до гасіння у зоні відчуження залучено 1059 людей та 234 одиниці техніки. Авіація ДСНС з початку робіт здійснила 2230 скидів води загальним об'ємом у 5130 тонн.

Тим часом у Житомирській області, за повідомленням ДСНС, рятувальники локалізували пожежі у лісових масивах Овруцького району та поблизу села Замисловичі Олевського району. До гасіння в Овруцькому районі залучено 626 людей та 88 одиниць техніки, в Олевському - 27 осіб та сім одиниць техніки.

У ДСНС запевняють, що радіаційний фон у Києві та області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових позначень.

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Посилання в інтернеті

ДСНС

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