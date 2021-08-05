Пожежі в Середземномор'ї: ФРН надсилає допомогу до Греції

У Середземномор'ї не вщухають лісові пожежі. У Греції полум'я охоплює більшу частину острова Евбея та півострова Пелопоннес, повідомляє агентство dpa. На Евбеї в ніч на неділю, 8 серпня, з вогнем боролися майже 500 пожежників та багато жителів острова.

Острів'яни намагаються за допомогою тракторів прокласти в лісах просіки, щоб убезпечити від вогню власні домівки. Вогонь, однак, поширюється сосновими лісами, і дедалі більше населених пунктів доводиться евакуювати.

За словами заступника міністра цивільного захисту та антикризового управління Греції Нікоса Хардаліаса, надзвичайно складна ситуація спостерігається в усій країні, і лише на північ від Афін вона стабілізувалася.

Волонтер допомагає пожежнику на півночі Афін

До Греції прибуває допомога

Тим часом до Греції на допомогу прибувають пожежники та рятувальники з інших країн: у суботу прилетіли два вертольоти з Єгипту. Німеччина хоче надіслати до охопленої вогем країни 200 пожежників та рятувальників. У неділю вранці до Греції вирушили 60 помічників з Північного Рейну-Вестфалії. Нагадаємо, що з вогнем у Греції борються й 100 українських пожежників.

Пожежі тривають і в інших середземноморських країнах. В Італії ввечері суботи, 7 серпня, пожежники приблизно 800 разів виїжджали на виклики через займання в лісах, при цьому дві людини загинули. Найбільше страждає від вогню Сицилія. А в Туреччині пожежники все ще намагаються взяти під контроль шість пожеж.

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