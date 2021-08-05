 Пожежі в Середземномор′ї: ФРН надсилає допомогу до Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пожежі в Середземномор'ї: ФРН надсилає допомогу до Греції

На півдні Європи далі вирують пожежі. Німеччина надсилає 200 пожежників до Греції, де склалася особливо складна ситцація.

Лісова пожежа на Евбеї

Лісова пожежа на Евбеї

У Середземномор'ї не вщухають лісові пожежі. У Греції полум'я охоплює більшу частину острова Евбея та півострова Пелопоннес, повідомляє агентство dpa. На Евбеї в ніч на неділю, 8 серпня, з вогнем боролися майже 500 пожежників та багато жителів острова.

Острів'яни намагаються за допомогою тракторів прокласти в лісах просіки, щоб убезпечити від вогню власні домівки. Вогонь, однак, поширюється сосновими лісами, і дедалі більше населених пунктів доводиться евакуювати. 

За словами заступника міністра цивільного захисту та антикризового управління Греції Нікоса Хардаліаса, надзвичайно складна ситуація спостерігається в усій країні, і лише на північ від Афін вона стабілізувалася.

Волонтер допомагає пожежнику на півночі Афін

Волонтер допомагає пожежнику на півночі Афін

До Греції прибуває допомога

Тим часом до Греції на допомогу прибувають пожежники та рятувальники з інших країн: у суботу прилетіли два вертольоти з Єгипту. Німеччина хоче надіслати до охопленої вогем країни 200 пожежників та рятувальників. У неділю вранці до Греції вирушили 60 помічників з Північного Рейну-Вестфалії. Нагадаємо, що з вогнем у Греції борються й 100 українських пожежників.

Пожежі тривають і в інших середземноморських країнах. В Італії ввечері суботи, 7 серпня, пожежники приблизно 800 разів виїжджали на виклики через займання в лісах, при цьому дві людини загинули. Найбільше страждає від вогню Сицилія. А в Туреччині пожежники все ще намагаються взяти під контроль шість пожеж.

  • Палають передмістя Афін

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Порятунок втечею

    Найбільш напружена ситуація станом на 6 серпня склалась у північних передмістях грецької столиці. Влада закликала мешканців низки населених пунктів поблизу Афін залишити свої домівки і рятуватися.

  • Лісові пожежі в Греції

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь впритул підібрався до Афін

    Щонайменше три з числа найбільших пожеж у Греції палають за лічені кілометри на північ від Афін, подекуди майже у міській смузі. Вогонь поблизу колишньої заміської резиденції королів Татой гасять близько 20 пожежних машин, чотири гелікоптери і чотири літаки.

  • Вогонь, який не вдається приборкати

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь, який не вдається приборкати

    Взяти пожежі під контроль вогнеборцям не вдається, передовсім через потужний вітер. Тривала спека і посуха перетворили Грецію на порохову діжку, констатував прем'єр-міністр Кіріакос Мітсотакіс. Уряд заборонив грекам відвідувати ліси і проводити поблизу зелених насаджень будь-які пожежонебезпечні роботи. В країні палають одночасно до 90 пожеж.

  • Оточені полум'ям

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Оточені полум'ям

    Вийшли з-під контролю пожежі на острові Евбея на Пелопоннесі. Мешканців селища Аґія Анна на північному сході острова довелося евакуювати морем, оскільки вони виявилися оточеними полум'ям. Така сама доля може спіткати і мешканців містечка Лімні на протилежному березі острова (на фото).

  • Спустошення вогнем

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Спустошення вогнем

    Мешканцям цього будинку на острові Евбея вдалося врятуватися. Однак повертатись їм нікуди - все знищено вогнем.

  • Олімпія у небезпеці

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Олімпія у небезпеці

    Пожежі впритул підібралися до античної Олімпії, де перед початком Олімпійських ігор запалюють традиційний вогонь. "Ми створили лінію оборони навколо села і античного поселення", - запевнив губернатор регіону Нектаріос Фармакіс.

  • Шоковані туристи

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Шоковані туристи

    Наймасштабніші за останні півтора десятиліття пожежі лютують і у Туреччині. Вогнем оточені, зокрема, і великі туристичні центри. На цьому фото туристка спостерігає за вогнем, що підібрався до її готелю на одному з курортів неподалік від Бодрума.

  • Втрачено все

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Втрачено все

    Сотні мешканців містечка Мілас поблизу Бодрума втратили все. Евакуйованих розміщують на стадіонах і у спортивних залах. Пожежі лютують і поблизу іншого великого туристичного центру - Анталії. Загалом у Туреччині у вогні загинули десятки людей.

  • Випалена земля

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Випалена земля

    Вогонь знищив у Туреччні вже більше ста тисяч гектарів лісів, передовсім у популярній серед туристів "турецькій Рив´єрі".

  • Небезпека не минає

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Небезпека не минає

    Турецька влада сподівається, що взяти під контроль пожежі вдасться, коли дещо вщухне вітер. Натомість на дощі найближчим часом надії немає. На заході Туреччини тримається суха спека з температурами понад 40 градусів.

  • Стримати стихію

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Стримати стихію

    Взяти під контроль пожежі не вдається подекуди вже більше тижня. Вогнеборці намагаються принаймні стримати стихію на підступах до густонаселених районів. Місто Манавгат, що неподалік Анталії, довелося частково евакуювати через сильне задимлення.

    Автор: Євген Тейзе


Дивитись відео 01:19

Як українські літаки допомагають гасити пожежі в Туреччині (04.08.2021)

DW.COM

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі

Вогонь охопив майже 120 тисяч гектарів лісових угідь у штаті Орегон в США. Потужні лісові пожежі також вирують у Якутії в Росії.  

Також за темою

02/08/2021 Dichter Rauch steigt von einem Waldbrand auf. Viele der Bewohner mussten evakuiert werden, nachdem das Feuer gefährlich nah an die Küstenorte gerückt war. Italien kämpft in Folge einer starken Hitzewelle mit zahlreichen Waldbränden. +++ dpa-Bildfunk +++

Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється 05.08.2021

Лісові пожежі лютують у Греції та Туреччині, а також в інших країнах Середземномор'я.

29/07/2021*** TOPSHOT - Dark smoke drifts over a hotel complex during a massive forest fire which engulfed a Mediterranean resort region on Turkey's southern coast near the town of Manavgat, on July 29, 2021. - At least three people were reported dead on July 29, 2021 and more than 100 injured as firefighters battled blazes engulfing a Mediterranean resort region on Turkey's southern coast. Officials also launched an investigation into suspicions that the fires that broke out Wednesday in four locations to the east of the tourist hotspot Antalya were the result of arson. (Photo by Ilyas AKENGIN / AFP) (Photo by ILYAS AKENGIN/AFP via Getty Images)

Лісові пожежі охопили південь Європи (фотогалерея) 30.07.2021

У різних куточках Середземномор'я в ці дні палають ліси - в Іспанії, Греції, Італії і Туреччині.

04/08/2021 News Bilder des Tages Impressionen nach dem verheerenden Brand in Ano Varibobi der Gemeinde Acharnes, einem nördlichen Vorort von Athen am Mittwoch, 4. August 2021. Das Feuer brach am Dienstag, 3. August 2021 östlich der königlichen Anwesen Tatoi in Varibobi aus. Im Bild: Löschhubschrauber bekämpft Brandherde aus der Luft Feuer in Varibobi - Tag 2 *** Impressions after the devastating fire in Ano Varibobi of the municipality of Acharnes, a northern suburb of Athens on Wednesday, August 4, 2021 The fire broke out on Tuesday, August 3, 2021 east of the royal estate Tatoi in Varibobi In the picture firefighting helicopter fights blaze from the air Fire in Varibobi Day 2 PUBLICATIONxNOTxINxGRE ANE5353144

Нищівні пожежі у Греції та Туреччині 06.08.2021

На півдні Європи тривають лісові пожежі. Найбільших масштабів вони набули у Туреччині і Греції. Людей подекуди вдається евакуювати лише морем.

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йоліна: Володимир Зеленський, Володимир Путін, паспорти України та Росії

Зеленський іде на остаточний розрив з Росією

Пропозиція Зеленського жителям "ЛНР" і "ДНР" виїхати в Росію - остаточний розрив з Москвою, вважає Сергій Руденко.  

Маршрут другої черги Півнчного потоку на інформаційному стенді будмайданчику у німецькому Любміні, де буде кінцевий пункт газогону

Ризикована гра "Газпрому" з напівпорожніми газосховищами

Росія штучно створює дефіцит газу в ЄС заради якнайшвидшого введення в дію газопроводу "Північний потік - 2".   