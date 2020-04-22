Пожежі в Німеччині: чому їх переважно гасять добровольці (відео)

У Німеччині, як в Україні, через посушливу весну оголошено підвищену пожежну небезпеку для лісів. Як функціонує пожежна служба у ФРН? Чому переважають пожежники-добровольці? І скільки заробляють вогнеборці "на ставці"?
Одна з головних особливостей роботи пожежників у Німеччині порівняно з Україною в тому, що у ФРН переважна більшість вогнеборців - це добровольці. Для них гасіння пожеж - справа волонтерська і безоплатна. У Німеччині за пожежну безпеку відповідає адміністрація конкретної громади чи міста. Професійні пожежні частини є лише у містах від ста тисяч населення. Якщо менше, то рятуватимуть людей і майно пожежники-волонтери. Їх у ФРН вже понад мільйон, тоді як професійних вогнеборців - 35-40 тисяч. Як функціонує така система?
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