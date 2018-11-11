Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зростає

Число загиблих через руйнівні пожежі в Каліфорнії, США, продовжує зростати. Станом на вечір середи, 14 листопада, у містечку Парадайс на півночі штату було виявлено 56 загиблих, повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція dpa. Це найбільша кількість жертв внаслідок пожеж у штаті за весь час.

Ще двоє людей загинули у місті Малібу. Ідентифікація загиблих продовжується. Окрім того, безвісти зниклими вважаються близько 130 людей, повідомила влада штату.

Зруйновані тисячі будинків

Вогонь, який вирує з 8 листопада, знищив вже сотні квадратних кілометрів лісів та тисячі будинків в Каліфорнії. Місто Парадайс було майже повністю зруйновано. Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун сказав, що був шокований ступенем руйнувань. "Це схоже на зону війни", - сказав він.

Керівник Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями США (FEMA) Брок Лонг повідомив, що відбудова міста стане великою проблемою. За його словами, вся інфраструктура повинна бути перебудована, реконструкція міста триватиме роки. "Це буде дуже довгий і дуже важкий процес для мешканців Парадайса", - зазначив він. Тим часом поблизу організовані тимчасова школа та медичний пункт.

Боротьба з вогнем триває

По всьому штату тисячі людей були змушені залишити свої будинки через небезпеку. Поширення вогню досі залишається неконтрольованим. До боротьби з пожежою залучені тисячі пожежників, літаки, вертольоти, пошукові команди та собаки. Тим часом влада занепокоєна швидким поширенням хвороб у штаті.