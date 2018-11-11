 Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зростає

Щонайменше 56 людей загинули через потужні пожежі у каліфорнійському містечку Парадайс, ще двоє - у Малібу. Зниклими безвісти вважаються близько 130 осіб.

У Каліфорнії продовжують вирувати лісові пожежі

У Каліфорнії продовжують вирувати лісові пожежі

Число загиблих через руйнівні пожежі в Каліфорнії, США, продовжує зростати. Станом на вечір середи, 14 листопада, у містечку Парадайс на півночі штату було виявлено 56 загиблих, повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція dpa. Це найбільша кількість жертв внаслідок пожеж у штаті за весь час.

Ще двоє людей загинули у місті Малібу. Ідентифікація загиблих продовжується. Окрім того, безвісти зниклими вважаються близько 130 людей, повідомила влада штату.

Зруйновані тисячі будинків

Зруйновані тисячі будинків

Вогонь, який вирує з 8 листопада, знищив вже сотні квадратних кілометрів лісів та тисячі будинків в Каліфорнії. Місто Парадайс було майже повністю зруйновано. Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун сказав, що був шокований ступенем руйнувань. "Це схоже на зону війни", - сказав він.

Керівник Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями США (FEMA) Брок Лонг повідомив, що відбудова міста стане великою проблемою. За його словами, вся інфраструктура повинна бути перебудована, реконструкція міста триватиме роки. "Це буде дуже довгий і дуже важкий процес для мешканців Парадайса", - зазначив він. Тим часом поблизу організовані тимчасова школа та медичний пункт.

Боротьба з вогнем триває

Боротьба з вогнем триває

По всьому штату тисячі людей були змушені залишити свої будинки через небезпеку. Поширення вогню досі залишається неконтрольованим. До боротьби з пожежою залучені тисячі пожежників, літаки, вертольоти, пошукові команди та собаки. Тим часом влада занепокоєна швидким поширенням хвороб у штаті.

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Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

DW.COM

Пожежі у Каліфорнії: кількість загиблих сягнула 48-ми  

Пожежі у Каліфорнії: кількість жертв зростає

Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників. (12.11.2018)  

Каліфорнія оголошена зоною стихійного лиха

Число жертв лісових пожеж в Каліфорнії перевищило 40. Президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха. (13.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

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Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж.

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