 Пожежі в екосистемах Луганщини ліквідували - ДСНС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Новини

Пожежі в екосистемах Луганщини ліквідували - ДСНС

Усі пожежі в екосистемах на території Луганщини ліквідовано, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Наслідки лісової пожежі на Луганщині

Наслідки лісової пожежі на Луганщині

На території Луганської області станом на ранок четверга, 8 жовтня, всі пожежі в природних екосистемах ліквідовано, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області", - зазначено в повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч гектарів. Як повідомлялося, гасіння пожеж у природних екосистемах Луганщини, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, тривало протягом тижня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб. Загинули 11 осіб, з яких три людини померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три людини - внаслідок серцевих нападів. Ще у чотирьох осіб причину загибелі встановлюють. Постраждали 19 осіб (зокрема три співробітники ДСНС).

  • Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять.

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Майже 150 пожеж

    У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

  • Понад 30 населених пунктів

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 30 населених пунктів

    До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт, повідомили в ДСНС. Станом на 14 годину четверга, 1 жовтня, загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів.

  • Понад 250 пошкоджених будівель

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 250 пошкоджених будівель

    Рятувальники повідомляють, що загалом вогонь пошкодив понад 250 будівель. ДСНС каже, що вжила додаткових заходів для захисту від пожеж потенційно небезпечних об'єктів на кшталт заводу "Сєверодонецький АЗОТ" та магістральної газорозподільчої станції.

  • Жертви і поранені

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Жертви і поранені

    З охоплених вогнем територій станом на четвер, 1 жовтня, надійшли дані про дев'ятьох загиблих. Однак ще не відомо, чи всі вони загинули внаслідок вогню. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий поки що повідомив про одну людину, котра втратила життя саме через пожежу. Відносно причин загибелі інших, за його словами, відповідна експертиза ще триває.

  • КПВВ Станиця Луганська закритий

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    КПВВ "Станиця Луганська" закритий

    Зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. Усі громадяни, які перебували на КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

  • Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

На Луганщині пожежі загрожують 32 населеним пунктам - ДСНС

На Луганщині не вщухають лісові пожежі. Найгірша ситуація поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, визнають у ДСНС. Гасіння пожеж ускладнюють несприятливі погодні умови.  

Пожежі на Луганщині: найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування

У зоні вогню опинилися 32 населені пункти в кількох районах Луганської області, загальна площа пожеж - 20 тисяч гектарів. Найскладніша ситуація спостерігається вздовж лінії розмежування, констатують у ДСНС.  

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