Пожежі в екосистемах Луганщини ліквідували - ДСНС

На території Луганської області станом на ранок четверга, 8 жовтня, всі пожежі в природних екосистемах ліквідовано, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області", - зазначено в повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч гектарів. Як повідомлялося, гасіння пожеж у природних екосистемах Луганщини, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, тривало протягом тижня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб. Загинули 11 осіб, з яких три людини померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три людини - внаслідок серцевих нападів. Ще у чотирьох осіб причину загибелі встановлюють. Постраждали 19 осіб (зокрема три співробітники ДСНС).