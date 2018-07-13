 Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до 50 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до 50

Через масштабні пожежі, що вирують у Греції, загинуло вже щонайменше півсотні людей. Більше десяти осіб з понад 150 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Лісові пожежі поблизу Афін вийшли з-під контролю

Лісові пожежі поблизу Афін вийшли з-під контролю

Кількість загиблих внаслідок найбільших за останнє десятиліття пожеж у Греції поблизу Афін зросла до щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву владу у вівторок, 24 липня. Раніше цього ж дня повідомлялося про 24 загиблих, однак згодом рятувальники виявили поблизу міста Рафіна ще 26 тіл. Більше десяти осіб з понад 150 постраждалих перебувають у тяжкому стані, заявив офіційний представник кабінету міністрів Греції Дімітріс Дзанакопулос.

Ситуація з лісовими пожежами вийшла з-під контролю, визнав грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас. Пожежі зараз вирують з трьох боків від Афін: в районі прибережного курортного міста Кинета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Мати, Неос Вутзас і на схилах гори Пенделі. Влада Греції запровадила в цих районах режим надзвичайного стану.

Пожежник біля міста Рафіна

Пожежник біля міста Рафіна

Ситуація ускладнюється сильним вітром - його швидкість досягає 80 кілометрів на годину. Для боротьби з пожежею залучені літаки, гелікоптери та військові безпілотники. У роботах з гасіння вогню задіяні понад 600 пожежників і 300 пожежних машин.

Рятувальники та вогнеборці закликають жителів не опиратися евакуації та не залишатися на місці, намагаючись врятувати свої будинки. Тисячі людей були змушені ночувати просто неба, в автомобілях та в спортивних закладах, повідомило грецьке телебачення.

Кіпр та Іспанія запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу.

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