Пожежі в Австралії: прем'єр вибачився за відсутність у країні

В Австралії у штатах Новий Південний Уельс, Вікторія та Південна Австралія у неділю, 22 грудня, тривають масштабні лісові пожежі. Внаслідок них загинули вже двоє пожежників-добровольців, повідомила агенція AP. Через сильний вітер лише тільки в Новому Південному Уельсі було зафіксовано понад 100 осередків вогню, повідомили в пожежній службі. За останні чотири дні вогонь зруйнував десятки будинків, на горі Госперс полум'ям охоплено близько 460 тисяч гектарів.

Дим від пожеж на південному заході від Сіднею

Тим часом прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вибачився за те, що під час стихійного лиха перебував з родиною у відпустці на Гаваях. Він перервав відпочинок через незадоволеність громадськості та повернувся додому в суботу. "Якби можна було повернути час назад… ми могли б прийняти інші рішення. Я впевнений, що австралійці справедливі і розуміють, що коли ви даєте обіцянку своїм дітям, то треба її дотримуватися. Але як у прем'єр-міністра у вас є інші обов'язки, і я приймаю це і приймаю критику", - заявив він у розмові з журналістами під час відвідування пожежної служби у Сіднеї.

Пожежа на горі Госперс

Моррісон також наголосив, що зараз не час для політичних суперечок, але "час бути добрими один до одного". У відповідь на критику щодо того, що його уряд зробив недостатньо для боротьби зі змінами клімату, які були названі серед причин пожеж, Моррісон зазначив, що було "багато інших факторів". "Немає ніяких аргументів... про зв'язки великих питань глобальної зміни клімату та погодними явищами по всьому світу", - зазначив він.

Під час пожеж загинуло двоє пожежників

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, що тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру.