Пожежі в Австралії: жителів Канберри закликають не виходити з будинків

В Австралії тривають масштабні лісові пожежі. У столиці країни Канберрі повітря стало настільки задимленим, що у понеділок, 6 січня, місцева влада закликала жителів залишатися вдома, передає агенція dpa. Людям рекомендують не виходити зі своїх будинків протягом щонайменше 48 годин. Столичний аеропорт скасував багато рейсів, музеї, магазини та університети у місті зачинені.

Тим часом на південно-східному узбережжі країни пройшов дощ, який трохи полегшив боротьбу пожежників з вогнем. Однак у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія все ще палає близько 170 пожеж. Загалом згоріло вже близько семи мільйонів гектарів територій, з початку пожеж у країні загинуло щонайменше 24 людини. "Пожежі продовжують палати і палатимуть ще упродовж місяців", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

У вогні могли загинути багато тварин

Занепокоєння викликає доля унікального тваринного та рослинного світу Австралії. За даними вчених, лише в Новому Південному Уельсі внаслідок пожеж загинули сотні мільйонів тварин. Раніше повідомлялося про загибель тисяч коал на північному узбережжі країни.

Уряд країни вирішив заснувати нове агентство для боротьби із наслідками катастрофи. В наступні два роки має бути виділено щонайменше два мільярди австралійських доларів (1,2 мільярда євро) для допомоги фермерам, невеликим підприємствам та постраждалим громадянам.

Скотт Моррісон оглядає пошкоджену вогнем ферму у місті Сарсфілд

Австралійська трагедія не залишила осторонь і зірок Голлівуду, особливо вихідців з цієї країни. "Не помиляйтеся, трагедія, що розгортається в Австралії, відбувається через кліматичні зміни", - йдеться у заяві актора Рассела Кроу, яку прочитала на церемонії вручення премії "Золотий глобус" його колега Дженніфер Еністон. Сам Кроу не зміг приїхати на церемонію, оскільки допомагає своїй родині в Австралії. "Якщо країна стикається з кліматичною катастрофою, ми всі стикаємося з кліматичною катастрофою", - підтримала Кроу акторка Кейт Бланшетт, яка народилася в Мельбурні.