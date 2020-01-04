 Пожежі в Австралії: жителів Канберри закликають не виходити з будинків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

Пожежі в Австралії: жителів Канберри закликають не виходити з будинків

Боротьба з вогнем у країні продовжується і триватиме ще упродовж місяців, заявив прем'єр-міністр країни. У полум'ї могли загинути сотні мільйонів тварин.

Пожежі в Австралії тривають

Пожежі в Австралії тривають

В Австралії тривають масштабні лісові пожежі. У столиці країни Канберрі повітря стало настільки задимленим, що у понеділок, 6 січня, місцева влада закликала жителів залишатися вдома, передає агенція dpa. Людям рекомендують не виходити зі своїх будинків протягом щонайменше 48 годин. Столичний аеропорт скасував багато рейсів, музеї, магазини та університети у місті зачинені.

Тим часом на південно-східному узбережжі країни пройшов дощ, який трохи полегшив боротьбу пожежників з вогнем. Однак у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія все ще палає близько 170 пожеж. Загалом згоріло вже близько семи мільйонів гектарів територій, з початку пожеж у країні загинуло щонайменше 24 людини. "Пожежі продовжують палати і палатимуть ще упродовж місяців", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

У вогні могли загинути багато тварин

У вогні могли загинути багато тварин

Занепокоєння викликає доля унікального тваринного та рослинного світу Австралії. За даними вчених, лише в Новому Південному Уельсі внаслідок пожеж загинули сотні мільйонів тварин. Раніше повідомлялося про загибель тисяч коал на північному узбережжі країни.

Уряд країни вирішив заснувати нове агентство для боротьби із наслідками катастрофи. В наступні два роки має бути виділено щонайменше два мільярди австралійських доларів (1,2 мільярда євро) для допомоги фермерам, невеликим підприємствам та постраждалим громадянам.

Скотт Моррісон оглядає пошкоджену вогнем ферму у місті Сарсфілд

Скотт Моррісон оглядає пошкоджену вогнем ферму у місті Сарсфілд

Австралійська трагедія не залишила осторонь і зірок Голлівуду, особливо вихідців з цієї країни. "Не помиляйтеся, трагедія, що розгортається в Австралії, відбувається через кліматичні зміни", - йдеться у заяві актора Рассела Кроу, яку прочитала на церемонії вручення премії "Золотий глобус" його колега Дженніфер Еністон. Сам Кроу не зміг приїхати на церемонію, оскільки допомагає своїй родині в Австралії. "Якщо країна стикається з кліматичною катастрофою, ми всі стикаємося з кліматичною катастрофою", - підтримала Кроу акторка Кейт Бланшетт, яка народилася в Мельбурні.

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


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