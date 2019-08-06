Пожежу на арсеналі під Ачинськом у Росії повністю ліквідовано

Велику пожежу на арсеналі під Ачинськом у Красноярському краї Російської Федерації повністю ліквідовано, повідомили у вівторок, 6 серпня, у міністерстві оборони РФ. За даними міноборони, вранці припинилася детонація боєприпасів. Військово-транспортні літаки і вертольоти поливають території складу водою.

Вибухи на складі боєприпасів розпочалися 5 серпня через пожежу під час розвантажувальних робіт. Пожежникам не вдалося відразу загасити загоряння, оскільки почалася детонація снарядів, яких у арсеналі налічувалося понад 40 тисяч.

Внаслідок пожежі загинула одна людина, ще вісім постраждали. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення правил поводження з вибухівкою.

Влада Ачинська скасувала режим НС

Влада Ачинська 6 серпня скасувала режим надзвичайної ситуації, запроваджений після пожежі. Жителям міста дозволили повернутися додому з евакуаційних центрів. З населених пунктів, розташованих в радіусі 15 кілометрів від місця інциденту, були евакуйовані або виїхали самостійно понад 16 тисяч осіб.

Мерія Ачинська запевняє жителів міста, що побоювання щодо можливих нових вибухів безпідставні.