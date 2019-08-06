Пожежу на арсеналі під Ачинськом у Росії повністю ліквідовано

Детонація боєприпасів на складі у Красноярському краї Росії припинилася, пожежу вдалося загасити. Евакуйованим раніше місцевим жителям дозволили повернутися до своїх домівок.
Велику пожежу на арсеналі під Ачинськом у Красноярському краї Російської Федерації повністю ліквідовано, повідомили у вівторок, 6 серпня, у міністерстві оборони РФ. За даними міноборони, вранці припинилася детонація боєприпасів. Військово-транспортні літаки і вертольоти поливають території складу водою.
Вибухи на складі боєприпасів розпочалися 5 серпня через пожежу під час розвантажувальних робіт. Пожежникам не вдалося відразу загасити загоряння, оскільки почалася детонація снарядів, яких у арсеналі налічувалося понад 40 тисяч.
Внаслідок пожежі загинула одна людина, ще вісім постраждали. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення правил поводження з вибухівкою.
Влада Ачинська скасувала режим НС
Влада Ачинська 6 серпня скасувала режим надзвичайної ситуації, запроваджений після пожежі. Жителям міста дозволили повернутися додому з евакуаційних центрів. З населених пунктів, розташованих в радіусі 15 кілометрів від місця інциденту, були евакуйовані або виїхали самостійно понад 16 тисяч осіб.
Мерія Ачинська запевняє жителів міста, що побоювання щодо можливих нових вибухів безпідставні.
Внаслідок вибухів та пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії евакуювали понад дев'ять тисяч людей. Існує небезпека підриву окремих боєприпасів. (06.08.2019)
Через вибухи на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю евакуювали жителів чотирьох населених пунктів. У ліквідації пожежі беруть участь спеціальні військові підрозділи і техніка. (05.08.2019)