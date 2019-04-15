 Пожежники: Башти Нотр-Дам де Парі очевидно вдалось врятувати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Пожежники: Башти Нотр-Дам де Парі очевидно вдалось врятувати

Пожежники та співробітники собору Паризької Богоматері рятують з охопленої пожежею будівлі статуї та інші твори мистецтва.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

"Башти собору Паризької Богоматері, ймовірно, врятовані. Основна структура собору збережеться", - повідомило опівночі у ніч на вівторок, 16 квітня, керівництво пожежної охорони Парижа. Про це сказав також і президент Франції Еммануель Макрон: "Фасад готичного собору, а також башти завдяки роботы пожежникыв не обрушились... Ми відбудуємо Нотр-Дам де Парі".

Пожежникам та співробітникам собору також вдалось врятувати частину творів мистецтва з охопленої вогнем будівлі. На місці працюють близько 400 пожежників, передає агенція новин dpa. Даних про постраждалих немає.

Як повідомлялось, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спричинити ремонтні роботи, що проводилися в споруді. Вогонь знищив значну частину покрівлі собору, внаслідок дії вогню обвалився центральний 93-метровий шпиль собору. За словами речника собору Паризької Богоматері, окремі частини знищеної полум'ям покрівлі походили ще з ХІІІ століття.  

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

За даними інформагенції KNA, найбільше полум'я вирує в районі головного вівтаря. Сподівань щось там врятувати, практично немає. Утім, завдяки тому, що в соборі проводилися ремонтні роботи, багато цінних витворів мистецтва, в тому числі картини та статуї, з нього винесли ще до пожежі. 

Біля собору ввечері 15 квітня перебували президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. Через пожежу Макрон скасував заплановане на 20:00 телезвернення до нації. Планувалося, що у телевізійній промові він намагатиметься дати відповідь на посилення протестів "жовтих жилетів".

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Свої співчуття французькому народу через цю трагедію висловили багато глав держав та урядів, а також очільників міжнародних організацій. Серед них президент США Дональд Трамп, голова Європейської Ради Дональд Туск, очільник Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле та багато лідерів європейських держав.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

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