 Пожежа у Харкові: затримано чотирьох осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Новини

Пожежа у Харкові: затримано чотирьох осіб

Слідчі перевіряють три версії пожежі - підпал, замикання електромережі й необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами.

Будинок для літніх людей у Харкові працював нелегально

Будинок для літніх людей у Харкові працював нелегально

Прокуратура з Національною поліцією затримали чотирьох осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Про це у п'ятницю, 22 січня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований", - написала вона і додала, що їм усім готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

За її словами, прокуратура встановила, що затримане подружжя є засновниками громадської організації. Її мета - сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів.

Венедіктова припустила, що ця громадська організація "ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов'язаної з доглядом за особами похилого віку". Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" підозрювані оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень.

Між тим у затриманого власника на ділянці одразу два будинки. За словами генпрокурорки, на будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію. Крім того, до цієї будівлі без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання через під'єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений.

У сусідньому офіційно оформленому будинку "встановлена діяльність так званого "реабілітаційного центру" для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їхнього перебування та точна кількість встановлюється", зазначила Венедіктова.

Наразі тривають слідчі дії, проходять допити інших працівників пансіонату, де спалахнула пожежа, а також свідків, проводяться обшуки та огляд місця події. Слідчі перевіряють основні версії пожежі - підпал, необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами та замикання електромережі.

Також прокуратура та Державне бюро розслідувань розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виконували свої обов'язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки у будинку, де сталася пожежа.

Нагадаємо, 21 січня загорівся приватний будинок для людей похилого віку "Золотий час". Внаслідок пожежі загинули 15 людей і ще 5 осіб постраждали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки через загибель людей. Міськвлада Харкова оголосила 22 січня днем жалоби. 

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