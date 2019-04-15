Пожежа у Нотр-Дам де Парі під контролем, але ще триває

Пожежу, яка зруйнувала значні частини собору Паризької Богоматері, взяли під контроль. Дві головні вежі собору та фасад вдалося врятувати. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "найгіршого вдалося уникнути".
Пожежу в Нотр-Дам де Парі, яка тривала тривала з вечора 15 квітня, вдалося майже цілком взяти під контроль. За повідомленнями служби з надзвичайних ситуацій Парижа, станом на ранок вівторка, 16 квітня, незагашеними залишаються лише окремі осередки. Також повідомляється, що пожежникам вдалося врятувати основні елементи структури собору, а також дві башти та фасад споруди. На місці з вогнем боролися близько 400 пожежників.
Причина виникнення загоряння в соборі досі не встановлена, повідомив представник міністерства внутрішніх справ Франції Лоран Нуне 16 квітня. На даний момент слідчі виходять з того, що пожежа виникла унаслідок нещасного випадку, імовірно, пов'язаного з будівельними роботами на даху пам'ятки.
Триває порятунок "релігійних і культурних цінностей" із собору. За словами очільника паризької пожежної охорони, генерала Жан-Клода Галле, операція ведеться в задимленому приміщенні, в умовах падіння зі стелі фрагментів покрівлі.
Вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері 15 квітня о 18:50 за місцевим часом і призвів до значних руйнувань даху будівлі. Обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі.
Собор відбудують
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати ушкоджену вогнем французьку пам'ятку. Він зазначив, що "найгіршого вдалося уникнути", і висловив вдячність пожежникам, завдяки роботі яких вдалося врятувати дві головні вежі Нотр-Даму. Собор, як висловився Макрон, є частиною французької історії, французького духу, "епіцентром наших життів".
Відразу ціла низка організацій, компаній і меценатів по всьому світу пообіцяли виділити кошти на реставрацію собору Паризької Богоматері, що серйозно постраждав у результаті пожежі. Один із найбагатших людей Франції - Франсуа Анрі Піно - виконавчий директор компанії Kering, що володіє такими брендами, як Gucci та Yves Saint Laurent, пообіцяв перерахувати на відбудову собору не менше 100 мільйонів євро.
Світ співчуває Франції
Речник канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) зазначив, що очільниці німецького уряду "було гірко бачити жахливі кадри" пожежі у Нотр-Дамі - символі французької культури. "Наші думки з нашими французькими друзями", - написаф Зайберт у Twitter.
Свої співчуття французькому народу через цю трагедію висловили багато глав держав та урядів, а також очільників міжнародних організацій. Серед них - президент США Дональд Трамп, голова Європейської Ради Дональд Туск, очільник Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле та багато лідерів європейських держав.
Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.
Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі, вогонь перекинувся на одну з башт західного фасаду. (15.04.2019)
У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ. (15.04.2019)