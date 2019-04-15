Пожежа у Нотр-Дам де Парі під контролем, але ще триває

Пожежу в Нотр-Дам де Парі, яка тривала тривала з вечора 15 квітня, вдалося майже цілком взяти під контроль. За повідомленнями служби з надзвичайних ситуацій Парижа, станом на ранок вівторка, 16 квітня, незагашеними залишаються лише окремі осередки. Також повідомляється, що пожежникам вдалося врятувати основні елементи структури собору, а також дві башти та фасад споруди. На місці з вогнем боролися близько 400 пожежників.

Причина виникнення загоряння в соборі досі не встановлена, повідомив представник міністерства внутрішніх справ Франції Лоран Нуне 16 квітня. На даний момент слідчі виходять з того, що пожежа виникла унаслідок нещасного випадку, імовірно, пов'язаного з будівельними роботами на даху пам'ятки.

Вид із повітря на палаючий Нотр-Дам, ніч на 16 квітня

Триває порятунок "релігійних і культурних цінностей" із собору. За словами очільника паризької пожежної охорони, генерала Жан-Клода Галле, операція ведеться в задимленому приміщенні, в умовах падіння зі стелі фрагментів покрівлі.

Вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері 15 квітня о 18:50 за місцевим часом і призвів до значних руйнувань даху будівлі. Обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі.

Полум'я всередині собору

Собор відбудують

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати ушкоджену вогнем французьку пам'ятку. Він зазначив, що "найгіршого вдалося уникнути", і висловив вдячність пожежникам, завдяки роботі яких вдалося врятувати дві головні вежі Нотр-Даму. Собор, як висловився Макрон, є частиною французької історії, французького духу, "епіцентром наших життів".

Відразу ціла низка організацій, компаній і меценатів по всьому світу пообіцяли виділити кошти на реставрацію собору Паризької Богоматері, що серйозно постраждав у результаті пожежі. Один із найбагатших людей Франції - Франсуа Анрі Піно - виконавчий директор компанії Kering, що володіє такими брендами, як Gucci та Yves Saint Laurent, пообіцяв перерахувати на відбудову собору не менше 100 мільйонів євро.

Обвал шпилю собору разом з частиною покрівлі

Світ співчуває Франції

Речник канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) зазначив, що очільниці німецького уряду "було гірко бачити жахливі кадри" пожежі у Нотр-Дамі - символі французької культури. "Наші думки з нашими французькими друзями", - написаф Зайберт у Twitter.

Свої співчуття французькому народу через цю трагедію висловили багато глав держав та урядів, а також очільників міжнародних організацій. Серед них - президент США Дональд Трамп, голова Європейської Ради Дональд Туск, очільник Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле та багато лідерів європейських держав.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков

