Пожежа у лікарні Одеси: порушені кримінальні провадження 

У корпусі психіатричної лікарні в Одесі, де внаслідок пожежі загинуло щонайменше шестеро людей, проводяться обшуки. Для розслідування обставин трагедії створена посилена слідчо-оперативна група.
Для розслідування обставин пожежі у психіатричній лікарні в Одесі, що забрала життя щонайменше шістьох людей, у вівторок, 11 червня, створена посилена слідчо-оперативна група з числа працівників місцевої поліції. Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Одеської області. У адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медзакладу тривають обшуки, також проводиться опитування свідків.
Пожежа у обласній клінічній психіатричній лікарні Одеси сталася увечері 10 червня. Вогонь спалахнув на даху будівлі, площа спалаху склала 500 квадратних метрів. Низка українських ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли, що через сильну спеку вогонь перекинувся на дерева, що ростуть біля медичного закладу. До 23:19 за місцевим часом пожежу вдалося ліквідувати. На місці працювали 57 вогнеборців, було задіяно 12 одиниць техніки.
Внаслідок трагедії загинуло шестеро осіб. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.
Моніторингова місія ООН представила звіт, в якому визначила розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі як неефективне, вибіркове і упереджене. (02.05.2019)
У двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври сталась пожежа. Жертв і постраждалих немає. (14.01.2019)