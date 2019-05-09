Пожежа у лікарні Одеси: порушені кримінальні провадження 

Для розслідування обставин пожежі у психіатричній лікарні в Одесі, що забрала життя щонайменше шістьох людей, у вівторок, 11 червня, створена посилена слідчо-оперативна група з числа працівників місцевої поліції. Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Одеської області. У адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медзакладу тривають обшуки, також проводиться опитування свідків.

Пожежа у обласній клінічній психіатричній лікарні Одеси сталася увечері 10 червня. Вогонь спалахнув на даху будівлі, площа спалаху склала 500 квадратних метрів. Низка українських ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли, що через сильну спеку вогонь перекинувся на дерева, що ростуть біля медичного закладу. До 23:19 за місцевим часом пожежу вдалося ліквідувати. На місці працювали 57 вогнеборців, було задіяно 12 одиниць техніки.

Внаслідок трагедії загинуло шестеро осіб. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.