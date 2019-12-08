 Пожежа на фабриці в Нью-Делі: 43 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

Пожежа на фабриці в Нью-Делі: 43 загиблих

Більшість загиблих - трудові мігранти, котрі ночували на фабриці. Пожежники кажуть, що виробничі приміщення не мали аварійних виходів.

Пожежа на фабриці в Нью-Делі

Швидкому прибуттю пожежників на місце трагедії заважали натовп людей та значна кількість транспортних засобів

Унаслідок пожежі на одній з фабрик у столиці Індії Нью-Делі загинули як мінімум 43 людини. Вогонь на підприємстві спалахнув зранку неділі, 8 грудня, й швидко охопив кілька приміщень. Більшість загиблих були трудовими мігрантами, котрі ночували прямо на фабриці, полум'я заскочило їх під час сну. Ще десятки постраждалих перебувають у лікарнях, багато хто з потерпілих потрапив у медичні заклади з ознаками сильного отруєння чадним газом, передає агенція новин dpa.

До значної кількості жертв призвів і той факт, що чотириповерховий промисловий об'єкт, очевидно, не мав спеціальних виходів на випадок пожежі. Фахівці вказують на те, що керівництво фабрики проігнорувало обов'язкові для промислових об'єктів правила протипожежної безпеки. Дехто з очевидців переконаний, що багато жертв пожежі задушилися від чадного газу, оскільки не змогли своєчасно знайти вихід з приміщень, повідомляє кореспондент агентства AFP.

Пожежа на фабриці в Нью-Делі

Багато потерпілих потрапили до лікарень з ознаками сильного отруєння чадним газом

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Пожежа виникла на заводі Tampaco Foils, який спеціалізується на виготовленні упаковки для продуктів харчування та сигарет. Коли спалахнув вогонь, у приміщенні перебували близько 100 працівників. (10.09.2016)

Згідно з даними Global Slavery Index, найбільше сучасних рабів проживає в країнах Азії - Індії, Китаї, Пакистані та Бангладеш. (31.05.2016)

Щонайменше 69 осіб загинули в пожежі, яка охопила кілька будинків у столиці Бангладеш Дацці. (21.02.2019)

Тим часом пожежники стверджують, що жертв могло бути значно менше, якби руху колони вогнеборців не заважав натовп людей та численні транспортні засоби на вулицях.

Більшість жертв походять зі штату Біхар на північному сході Індії. Цей штат вважається одним з найменш розвинених та найбідніших у країні. Чимало працівників фабрики заробляли не більше тисячі рупій у місяць, що в перерахунку дорівнює близько 13 євро, тож були змушені ночувати на підприємстві. На фабриці випускали переважно шкільні ранці, сумочки та упаковку.

Нинішня пожежа стала найпотужнішою за кількістю жертв у Нью-Делі за останні більш ніж 20 років. 1997 року під час пожежі в одному з кінотеатрів загинуло 59 осіб. У міській владі повідомили, що причини нинішньої пожежі стануть відомі за тиждень, коли будуть готові результати розслідування.

Нью-Делі відоме своєю хаотичною забудовою, адже часто в столиці Індії будівлі споруджують без врахування будівельних норм та вимог техніки безпеки. Особливо такі практики поширені в бідних кварталах міста, де часто спалахують пожежі.

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