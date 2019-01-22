Пожежа на суднах у Чорному морі: шансів знайти живих моряків немає

Операція з пошуку моряків у Чорному морі, де напередодні на двох суднах сталася пожежа, переведена з рятувальної в пошукову, оскільки шансів знайти решту моряків живими вже немає. Про це в вівторок, 22 січня, повідомили в прес-службі російського Федерального агентства морського і річкового транспорту (Росморрічфлот).

"Операція переведена з рятувальної в пошукову через відсутність надії знайти живих", - розповів представник відомства інформагенції "Інтерфакс". Він додав, що пожежу досі не погашено й горіння триває.

Як повідомлялося, напередодні ввечері два судна - "Канді" і "Маестро" - перебували на якірній стоянці в нейтральних водах на відстані 15 морських миль від мису Такіль, що в Криму. Саме там і запалала пожежа. Обидва судна були під прапором Танзанії.

За останніми даними, внаслідок пожежі на двох суднах загинули щонайменше 10 осіб, 12 врятовано, доля 10 невідома, передає "Інтерфакс". Водночас, за даними російської агенції "ТАСС", котра посилається на джерело в екстрених службах, загиблих уже 14. На борту двох суден перебували громадяни Індії та Туреччини. Повідомляється, що танкери перевозили скраплений газ, яким заправилися в Росії. Припускають, що пожежа спалахнула під час передачі палива з борту на борт. За інформацією джерел "Інтерфаксу", танкери працювали з паливом за "сірими схемами". Російські слідчі порушили кримінальну справу після загибелі людей в Чорному морі.

Щоб врятуватися від вогню, морякам довелося стрибати у воду. Буксир з врятованими моряками та тілами загиблих має прибути в Керч. Через штормову погоду це не вдалося зробити вночі.

МінТОТ: Обидва судна порушували українське законодавство

Тим часом українська влада заявила, що обидва судна, де спалахнула пожежа, раніше заходили до закритих портів анексованого Росією Криму та є "порушниками режиму тимчасово окупованих територій". Про це 21 січня увечері повідомив сайт українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішніх переміщених осіб (МінТОТ).

У відомстві зазначили, що на момент аварії на судні не працювала система AIS (Automatic Identification System). Сама система AIS надає можливість вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, а також дозволяє відстежувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів.

Такі дії іноземних компаній, причетних до морських перевезень, "спрямовані на уникнення відповідальності з боку українського законодавства, а також намагання не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції", зазначається на сайті українського відомства. У МінТОТ також повідомляють, що наразі складно встановити походження газу, який перевозився, але "за наявною інформацією, обидва судна залучались до поставок газу, видобутого як з українського шельфу, так і з інших країн".