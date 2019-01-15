 Пожежа на суднах в районі Керченської протоки: понад десять загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Пожежа на суднах в районі Керченської протоки: понад десять загиблих

У Чорному морі в районі Керченської протоки горіли два судна. Щонайменше одинадцятеро осіб загинули.

Пожежа на одному з суден в районі Керченської протоки

Пожежа на одному з суден в районі Керченської протоки

Два судна під прапором Танзанії загорілися в понеділок, 21 січня, в Чорному морі в районі Керченської протоки, повідомляє агенство "Інтерфакс". Кораблі перевозили зріджений газ.

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За даними російського Федерального агентства морського і річкового транспорту (Росморрічфлот), на борту суден перебувала 31 особа, серед членів екіпажів були громадяни Індії та Туреччини. 

Морякам довелося стрибати у воду, щоб врятуватися від вогню. За останніми даними, врятувати вдалося 12 людей. З води витягнули також 11 тіл загиблих, ще троє людей, вочевидь, також потонули: рятувальники бачили, як вони пішли під воду, у них не було рятувальних засобів. Доля ще п'яти людей поки невідома, повідомляє агентство AFP з посиланням на речника Росморрічфлоту Олексія Кравченка. Пошуково-рятувальна операція триває. 

Пожежа спалахнула на танкерах "Канді" та "Маестро", які перебували на якірній стоянці в нейтральних водах південніше мису Опук. Пожежа розпочалася на одному судні та перекинулася на інше. Скоріше за все, з одного танкера на інший перекачували паливо, вважають у Росморрічфлоті.

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