Пожежа на півночі ФРН взята під контроль

Пожежні служби взяли під контроль велику лісову пожежу в німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. "Вогонь зараз під контролем", - повідомив у середу, 3 липня, телеканалу ZDF глава району Людвігслуст-Пархім Штефан Штернберґ (Stefan Sternberg). За його словами, пожежа зараз "оточена з усіх боків".

Для гасіння пожежі використовують вертольоти

Пожежа стала найбільшою в історії регіону, включаючи часи НДР. Загалом вогнем була охоплена територія в 1200 гектарів, повідомила агенція AFP. Вранці в середу вогонь палав ще на 700 гектарах. Штернберґ припустив, що можливим є відновлення загоряння через підвищення температури вдень.

Крім того, існує ризик загоряння через можливу зміну напрямку вітру. Тому місцева влада продовжує закликати населення до евакуації.

Пожежа стала найбільшою в регіоні

Як повідомлялось, перші пожежі в регіоні спалахнули сім днів тому. З вечора 30 червня були евакуйовані чотири населених пункти, понад тисяча осіб залишили свої будинки. Спецслужби готові до подальшої евакуації. Для нейтралізації вогню використовуються десять водометів і вісім вертольотів Бундесверу. Поліція не виключає версію підпалу.