 Пожежа на Луганщині: одна з версій - обстріли з території ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Новини

Пожежа на Луганщині: одна з версій - обстріли з території ОРДЛО

Пожежі на Луганщині могли бути викликані обстрілами трасуючими боєприпасами з непідконтрольної території, заявили у Нацполіції України.

Через пожежі в Новойдарському районі Луганській області 5 людей загинули і 9 госпіталізовано

Через пожежі в Новойдарському районі Луганській області 5 людей загинули і 9 госпіталізовано

Національна поліція України розглядає влучення снарядів із непідконтрольної території як одну з версій пожежі в Луганській області. Про це у середу, 8 липня, повідомив голова національної поліції Ігор Клименко на засіданні Кабінету міністрів.

Клименко зазначив, що поліція розглядає три основні версії пожеж у Луганській області - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал, а також перевіряє четверту.

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"Більш того, ми також перевіряємо версію можливого влучення снарядів із території, непідконтрольної на сьогодні Україні. У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він, цитує агенція "Українські новини". За фактом пожеж Нацполіція відкрила справу за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Пожежа в Новоайдарському районі на Луганщині

Пожежа в Новоайдарському районі на Луганщині

Як повідомлялося, за останніми даними, через пожежу в Новойдарському районі Луганській області 5 людей загинули і 9 госпіталізовано. Вогнем знищено 23 житлових і 80 дачних будинків.

7 липня до гасіння пожежі були залучені два пожежних літака з Краматорська, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлено додаткові сили ДСНС із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. 

 

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