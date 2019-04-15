 Пожежа знищує Нотр-Дам де Парі: обвалилася частина даху собору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Пожежа знищує Нотр-Дам де Парі: обвалилася частина даху собору

Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі. До Нотр-Дам де Парі вирушив президент Франції Еммануель Макрон.

Пожежа у соборі Паризької Богоматері

Пожежа у соборі Паризької Богоматері

Вогонь, що охопив верхню частину собору Паризької Богоматері, призвів до значних руйнувань даху будівлі. Увечері понеділка, 15 квітня, обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі, повідомив кореспондент агенції новин Reuters.

Дивитись відео 00:49

Горить собор Паризької Богоматері

На місці задіяно багато пожежників. Утім, поки що пожежним бригадам не вдалося приборкати вогонь.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

До Нотр-Дам де Парі вирушив також і президент Франції Еммануель Макрон, повідомила прес-служба Єлисейського палацу. Президент скасував через пожежу заплановане на 20.00 телезвернення до нації.

Раніше Макрон написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter, що поділяє "відчуття всієї нації" через це лихо. 

Нагадаємо, раніше цього дня спалахнула верхня частина будівлі собору Паризької Богоматері. Не виключено, що вогонь могли спричинити ремонтні роботи, що проводилися в споруді.

За даними МВС Франції, поки що даних про постраждалих унаслідок пожежі немає. Прокуратура порушила кримінальну справу. 

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

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