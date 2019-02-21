 Пожежа в столиці Бангладеш: щонайменше 69 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Пожежа в столиці Бангладеш: щонайменше 69 загиблих

Щонайменше 69 осіб загинули в пожежі, яка охопила кілька будинків у столиці Бангладеш Дацці.

Пожежники намагаються загасити вогонь у Дацці

Пожежники намагаються загасити вогонь у Дацці

DW.COM

У Бангладеш під час парламентських виборів відбулись сутички прихильників влади і опозиції, що призвели до загибелі людей. Кілька осіб було застрелено поліцією на виборчих дільницях. (30.12.2018)

Жертвами пожежі, що спалахнула в столиці Бангладеш Дацці в середу, 20 лютого, стали щонайменше 69 осіб. Про це агентству dpa повідомив представник місцевої пожежно-рятувальної служби Камрул Хасан. "Рятувальна операція триває", - додав він. Раніше у службі повідомляли про 41 постраждалого від пожежі, яких доставили до лікарні.

За словами директора пожежно-рятувальної служби, боротьба з вогнем тривала п'ять годин. На місці події працюють 200 рятувальників.

Пожежа почалася на першому поверсі чотириповерхового будинку, де був розташований склад хімічних речовин, та швидко поширилася ще на три сусідні будівлі. Нагадаємо, що в 2010 році внаслідок пожежі в старій частині Дакки загинуло 124 особи.

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